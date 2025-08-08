「コーデ考える時間ない」40・50代へ！【ハニーズ】1枚で即オシャレ♡「優秀ワンピ」

コーデを考える時間がない……。忙しい日々を送る大人女性には、1枚でコーデが完成するワンピースがおすすめ。【ハニーズ】の一部店舗でも買えるブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】からは、異素材使いやスキッパーデザインを取り入れた、1枚で着映えしそうなワンピースが登場。プライベートからオフィスシーンまで使いやすいワンピースは、夏コーデで手放せなくなるかも。

1枚で主役級！ 華やかなドッキングデザイン

【GLACIER lusso】「ドッキングワンピース」\3,480（税込・セール価格）

Tシャツとスカートをドッキングしたようなワンピース。軽やかに揺れるティアードデザインのスカートが上品です。ウエストはリボンでキュッと絞ることができ、メリハリのある上品な着こなしが叶いそう。ブラック・ネイビーのほか、秋を先取りできそうなワインレッドもラインナップ。

顔まわりに抜け感を与えるスキッパーカラー

【GLACIER lusso】「スキッパーワンピース」\3,480（税込・セール価格）

知的で大人っぽい印象のベルト付きワンピース。マオカラーのスキッパーデザインで首元がすっきりと見えそうです。共布ベルト“なし”でリラクシーに着こなすこともでき、シーンに合わせた着こなしを楽しめるのも魅力。「さらっと涼しげな麻調素材」（公式サイトより）で、オンオフ問わず夏コーデで活躍してくれます。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M