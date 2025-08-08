¿¹¹áÀ¡¡¡¥¥å¥ó¡ª¤È¤·¤¿ÂçÊª·Ý¿Í¡¡¸µ£È£Ë£ÔÅÄÃæÈþµ×¤È¥È¡¼¥¯¡Ö´ûº§¼Ô¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¿¹¹áÀ¡¤ÎÁ´Éô±³¥Æ¥ì¥Ó¡×¤¬£¶Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÇº¤ß¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó²ò·è¥é¥Ü¡×¡£
¡¡¡Ö´ûº§¼Ô¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©¡×¤ÎÏÃÂê¤Ë¡¢¥²¥¹¥È¤Î¸µ£È£Ë£Ô£´£¸¡¦ÅÄÃæÈþµ×¤Ï¡¢´ûº§¼Ô¤Î¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡¦¾åÅÄ¿¸Ìé¤Ë¥¥å¥ó¡ª¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¹ðÇò¡£
¡¡¡Ö¾åÅÄ¤µ¤ó¤ÎÎø°¦¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¡Ø±ü¤µ¤ó¤Î·ù¤ÊÉôÊ¬¤¬¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¾åÅÄ¤Ë¡ËÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ø¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ë¤¯¤é¤¤ÁÇÅ¨¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤«¤é°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡£ÁÇÅ¨¤Ê²ÈÄí¤À¤Ê¤¡¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿¹¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¶¦´¶¤·¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Ã¯¤«¤Ë¸þ¤±¤Æ°¦¤·¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ë¥¥å¥ó¤È¤·¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼«¿È¤¬¡Ö´ûº§¼Ô¤Ë¥¥å¥ó¡ª¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¡×¤È¤·¤Æ¡¢¾åÅÄ¤ÎÁêÊý¡¦ÍÅÄÅ¯Ê¿¤ÎÌ¾¤ò¹ðÇò¡£
¡¡¡Ö¡ÊÍÅÄ¤Ï¡Ë¤È¤Ë¤«¤¯¡Ê¶¦±é¼Ô¤ò¡ËË«¤á¤ë¡£¿È¶á¤Ê¿Í¤È¤«¶¦±é¤·¤¿¿Í¤È¤«¤òË«¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¡£¡Ê°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡Ë¥À¥á½Ð¤·¤ò¤·¤¿¤¬¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©Ë«¤á¤ë¿Í¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£