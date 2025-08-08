INI田島将吾＆佐野雄大、『日プ4』版エントリーシート公開「永遠に1pick」「日プ2出てくれてありがとう」
サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN新世界』の公式Xが8日に更新され、11人組グローバルボーイズグループ・INIの田島将吾と佐野雄大のエントリーシートが公開された。
【写真】力強くANGELとアピール！INI・佐野雄大エントリーシートの例
公式Xでは「101SPECIALBUDDYがPRODUCE101JAPAN新世界のエントリーシートを書いてみた」として、田島と佐野の『PRODUCE 101 JAPAN新世界』バージョンのエントリーシートを公開。田島はアピールポイントに「みみ」「つめがキレイ」「マイペース」「目の中のホクロ」「感謝の心」、佐野は「ANGEL」とつづっている。合わせて、それぞれ12枚の履歴書写真も公開された。
この投稿には「はい！合格！」「永遠に1pickだよ」「エンジェル雄大かっこよすぎ」「たじくん可愛すぎ」「透明感やばい」「即デビューです」「日プ2出てくれてありがとう」といった声が寄せられている。
『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、参加した101人の練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100パーセント視聴者の投票によってデビューメンバーが決まる。
今回はボーイズグループのオーディションとなる。番組の規模を日本国内から世界へと拡大。国籍と出身地を問わず全世界から応募が可能となり（一部の地域を除く）、グローバル配信や全世界からのファン投票を初めて実施する。さらに、初のグローバルオーディションをアメリカ・LAで開催予定。国境を越えたプロデューサー（視聴者）と共に新たなグローバルボーイズグループの誕生を目指す。
応募期間は、9月4日までとなっている。
