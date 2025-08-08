AKB48・成田香姫奈、体調不良で活動休止 突然の報告をファンに謝罪「元気な姿でお会いできるように回復に努めます」
AKB48は8日、メンバー・成田香姫奈が体調不良による活動休止を発表した。公式サイトで明らかにした。
【写真】7月末には公演出演を報告していた成田香姫奈
公式サイトには「AKB48メンバーの活動に関するご報告」と題した文書が掲載され、「AKB48メンバー成田香姫奈ですが、体調不良のため 本日8月8日（金）よりAKB48の活動を休止し、休養させていただくことをご報告申し上げます」と報告した。
また成田本人もコメントを寄せ、「体調面を考慮し、本日より活動をお休みすることになりました。突然の発表になってしまい申し訳ありません」とファンに謝罪。「また元気な姿でお会いできるように回復に努めますので、活動再開までの間、お待ちいただけると嬉しいです」と呼びかけた。
成田は2004年3月3日生まれ、北海道出身。アイドルグループ・AKB48のメンバー。愛称は“こひ”。
