女優のニコール・キッドマンと歌手のキース・アーバンの娘サンデー・ローズ・キッドマン・アーバン（１７）は、自身の有名な両親が同世代に知られていないのは「素晴らしいこと」だと考えているそうだ。先入観を持たずに、ありのままの自分を知ってもらえることに感謝しているという。



サンデー・ローズはナイロン誌にこう語っている。「私と同年代の人たちは、たいてい私について何も知らない。それはある意味素晴らしいこと。なぜなら、私の家族ではなく、私自身で第一印象を与えることができるから」



昨年１０月にミュウミュウのランウェイデビューを果たしたサンデー・ローズは、成長期に両親がモデルのキャリアについてルールを設けてくれたことを「本当に良かった」と感じているという。「大きなルールが２つあるの。１つ目は、１６歳になるまでファッションの仕事に就いてはいけないということ。２つ目は、常に学校を最優先にしなければいけないということ。最初はそれが嫌だったけれど、実はこのルールがあって本当に良かったと思っているわ。おかげで良い精神状態を保てているの」と説明。



そして、映画監督を目指すサンデー・ローズのファッションへの興味は、幼い頃によく母ニコールの仕事についていったことに端を発しているそうだ。「子供の頃、母の写真撮影によくついて行き、観察する機会があったの。それが間違いなく、モデルの世界を探求したいという私の興味につながったのね」と明かした。



（BANG Media International／よろず～ニュース）