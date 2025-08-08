創部8年目で初の甲子園出場を決めた富山代表、未来高校富山があさって10日に初戦を迎えます。



対戦する山口代表、高川学園高校はどんなチームなのでしょうか。



4年ぶり3回目の出場となる高川学園高校。未来富山同様、県外選手が多く2人の投手を中心とした総合力の高いチームです。



全試合で先発した2年生右腕の木下投手は、最速146キロのストレートを軸に5試合で失点はわずか「6」と安定感が光ります。





リリーフで登場するのがエースで左腕の松本投手。持ち味の打たせて取る投球で山口大会準々決勝から決勝まで木下～松本のリレーで勝ち上がりました。対する未来富山打線は、富山大会6試合中5試合で2桁得点を挙げました。チーム打率4割2分6厘は、夏の甲子園大会出場49校中2位の高さを誇ります。「打」の中心は、打率5割を超えチームトップタイの9打点を挙げた3番・中込選手。そして富山大会決勝でダメ押しとなるホームランを放った4番の江藤選手で、この2人を中心に高川学園2枚看板の投手攻略を狙います。高川学園打線はチーム打率3割4分5厘と高くはありませんが、打率5割を超える3番の衛藤選手。チームトップの11打点を挙げるなどチャンスに強い4番・遠矢選手を中心に切れ目のない打線です。この打線に立ちはだかるのは未来富山のエース左腕、江藤投手です。最速145キロのストレートとキレのある変化球で富山大会では30イニングを投げて37奪三振。甲子園でも注目投手の1人とされています。夢の舞台で選手の力を一層引き出してくれるのが応援です。しかし未来富山は全校生徒24人中23人が野球部員のため大応援団はいません。そんな中、立ち上がったのが未来富山の地元、魚津市の高校生や市民です。新川、魚津、魚津工業各高校の吹奏楽部と高校のOBらおよそ50人で吹奏楽団を結成しました。新川高校生「自分たちの高校じゃなくても頑張ってほしい気持ちはある」魚津高校生「甲子園は野球部の皆さんが絶対に行きたいと思っている所で、そういう場で演奏できるのは良い経験になると思う」魚津高校が巻き起こしたしんきろう旋風から67年。魚津市民が一丸となってアルプススタンドから未来旋風を後押しします。「未来富山、全力で応援します。頑張れ！」あさって10日は魚津市からバス10台で応援に向かうほか、全国から集まる人と合わせ総勢1000人規模でスタンドから未来富山を応援する予定です。試合は第3試合、午後4時15分プレーボールです。