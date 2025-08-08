¡ÚCLOSE YOUR EYES¡ÛMA JINGXIANG¡õSAKURADA KENSHIN¡õSEO KYOUNGBAE¤¬¸ì¤ë¼«Ê¬¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ï¡©3¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯♡
¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿º£ÂçÃíÌÜ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¡¦CLOSE YOUR EYES¤¬Ray¤Ë½éÅÐ¾ì¡ªº£²ó¤Ï¡¢MA JINGXIANG¤µ¤ó¡¢SAKURADA KENSHIN¤µ¤ó¡¢SEO KYOUNGBAE¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ë¡Ö¥×¥é¥Ù¥È¡¼¥¯¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡È¥É¥¥É¥¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¼ÁÌä¤Î¥¢¥ó¥µ¡¼¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯♡
¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¤«¤é¥×¥é¥Ù¥È¡¼¥¯
¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¡È¥¯¥ë¥æ¥¢¡É¤È¥Õ¥«¥Ü¥ê¥È¡¼¥¯¡ª¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥É¥¥É¥¤Ë¤«¤±¤¿¼ÁÌä¤Ë¤âÃíÌÜ♡
MA JINGXIANG¡Ê¥Þ¡¼¥¸¥ó¥·¥ã¥ó¡Ë
È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÄã²»¥Ü¥¤¥¹¤¬Ì¥ÎÏ
Check! 16¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ
INTP
¡ÖËÍ¤ÏÁÛÁüÎÏ¤¬Ë¤«¡£¥Ð¥È¥ë·Ï¤ä¡¢¥¶¡¦ÀÄ½Õ¤Ê¾¯Ç¯¥Þ¥ó¥¬¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤è¤¯¸«¤ë¤Î¤Ç¡¢°¤¤¥ä¥Ä¤¬¸½¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÅÝ¤¹¡©¤Ã¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â¤·¤â¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¡£
À³Ê¤ÏÌÜÉ¸¤Î¤¿¤á¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ë¤±¤É¡¢´è¸Ç¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡×
Check! ¼«Ê¬¤òÆ°Êª¤ËÎã¤¨¤ë¤Ê¤é¡©
¥Ú¥ó¥®¥ó
¡ÖÌÜ¤òÂç¤¤¯³«¤¤¤¿´é¤È¥Ü¡¼¥Ã¤È¤·¤¿Î©¤Á»Ñ¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×
¥Õ¥«¥Ü¥êAnswer
Question ¼«Ê¬¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
¡Ö¥º¥ÐÈ´¤±¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤è¤µ¡£¤½¤·¤Æ»Ò¼¯¤Î¤è¤¦¤ÊÆ·¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥À¥ó¥¹¤¹¤ë¤È¤¤Ï¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤±¤É¡¢ÉáÃÊ¤ÎËÍ¤Ï²Ä°¦¤¤¤È¤¤¤¦¥®¥ã¥Ã¥×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
Question ºÇ¶á¥É¥¥Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤ªµ¢¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤Ë¡¢¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤ª¸«Á÷¤ê¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¤¤Î¤Ç¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×
Question ¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Ì¥ÎÏÅª¤Ê¿Í¤Ã¤Æ¡©
¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ËÂº½Å¤·¤¢¤¨¤ë¿Í¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÎéµ·Àµ¤·¤¯¤ÆÀ³Ê¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¤¿Í¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¿Í¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¥®¥ç¥ó¥Ù¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤¬ÄÌ¤¸¤ë¿Í¤¬¤¤¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤ª¸ß¤¤¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¶¦´¶¤·¤¢¤¨¤ë¿Í¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
Question ºÂ±¦¤ÎÌÃ¤Ï¡©Ã¯¤«¤«¤é¸À¤ï¤ì¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¡©
¡Ö¡ØTo The Top¡Ù¡£Â¾¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤«¤é¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ´Ó¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆËÍ¤Î´Ú¹ñ¸ì¤ÎÌ¾Á°¤¬¡ÈÄº¾å¡É¤Ê¤Î¤Ç¡¢To The Top¡áºÇ¹â¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
Question ¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê°ìÌÌ¤òË½Ïª¡ª
¡ÖÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤Î¤È¤¤Ë¡¢´üÂÔ¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ë¡Ö´üÂÔ¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢ÀäÂÐ¤ËÀ®¸ù¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Í§¤À¤Á¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÅÔ¹ç¤¬°¤¤¤È¤·¤Æ¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×
SAKURADA KENSHIN¡Ê¥µ¥¯¥é¥À ¥±¥ó¥·¥ó¡Ë
ÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼
Check! 16¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ
ENFP
¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ïµ¬Â§Àµ¤·¤¯À¸³è¤Ç¤¤ëENFJ¡£¤Ç¤â´Ú¹ñ¤ÇENFP¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ENFP¤ÈENFJ¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤ÏÌÀ¤ë¤µ¤Ç¡¢¿Í¤È´Ø¤ï¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
´Ú¹ñ¸ì¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ö¥¢¥ó¥Ë¥ç¥ó¥Ï¥»¥è¡Á¡×¤Ã¤Æ¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Check! ¼«Ê¬¤òÆ°Êª¤ËÎã¤¨¤ë¤Ê¤é¡©
¤Ò¤è¤³
¡ÖÁ°¤Ï¸¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬ºÇ¶á¤Ï¤Ò¤è¤³¡£È±¿§¤â¤À¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î²Ä°¦¤¤Ã´Åö¤À¤«¤é¡×
¥Õ¥«¥Ü¥êAnswer
Question ¼«Ê¬¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
¡Ö¾Ð´é¡£¹â1¤ÎÅß¤Ë²È¤¬²Ð»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾Ð¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤À¤±¾Ð¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë²þ¤á¤Æ¾Ð´é¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£
¾Ð´é¤Ç¤¤¤ì¤Ð¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
Question ºÇ¶á¥É¥¥Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¡ÖYouTube¤Ë¾å¤²¤ëÆ°²è¤Î»£±Æ¤Ç¡¢¥Ô¥¨¥í¤Î²¾ÌÌ¤ò¤Ä¤±¤¿¿Í¤¬3¿Í½Ð¤Æ¤¯¤ë¥É¥Ã¥¥ê¤ò»Å³Ý¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¡¼¥¸¥ó¥·¥ã¥ó¤µ¤ó¤âÉÝ¤¬¤ê¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î»£±Æ¤Ç¤ÏËÍ¤¬1ÈÖÉÝ¤¬¤ê¤Ê¤È¤³¤í¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Question ¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Ì¥ÎÏÅª¤Ê¿Í¤Ã¤Æ¡©
¡ÖÉ½¾ð¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¤Í¡£²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢ÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤ÇÏÃ¤¹¿Í¤ÏÀÊÌÌä¤ï¤º¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¼«¿È¤âÌÜ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¾Ð¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
Question ºÂ±¦¤ÎÌÃ¤Ï¡©Ã¯¤«¤«¤é¸À¤ï¤ì¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¡©
¡ÖËÍ¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥À¥ó¥¹¤Î³Ø¹»¤¬·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤¤¤Ä¤Ç¤â¾Ð´é¤Ç°§»¢¡Ù¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤ËÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤Ã¤Æ¡¢¾Ð´é¤Î¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤éËÍ¤â²»³ÚÈÖÁÈ¤ÇÀèÇÚ¤Ë²ñ¤¦¤È¡¢¾Ð´é¤Ç¡Ö¥¢¥ó¥Ë¥ç¥ó¥Ï¥»¥è¡×¤Ã¤Æ°§»¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Question ¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê°ìÌÌ¤òË½Ïª¡ª
¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£Í§¤À¤Á¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤â¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥±¡¼¥¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â»Å³Ý¤±¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ÆÃ¤Ë¥¯¡¼¥ë¤Ê¥ß¥Ì¥¯¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤¬¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
SEO KYOUNGBAE¡Ê¥½¡¦¥®¥ç¥ó¤Ù¡Ë
Íî¤Á¤Ä¤¤ÈÍê¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÇ¯²¼ÃË»Ò
Check! 16¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ
INFP
¡ÖF¤Ï¶¦´¶ÎÏ¤¬¶¯¤¤¥¿¥¤¥×¡£ËÍ¤ÏÌëÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤ËÈá¤·¤¤Æ°²è¤ò¸«¤ë¤ÈÎÞ¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤¤¤Ä¤â¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¾¤Î¿Í¤Ë¤ÏI¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤Í¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ç¤Ï³èÈ¯¤À¤±¤É¿µ½Å¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·èÃÇ¤¹¤ë¤Î¤ÏÁá¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Check! ¼«Ê¬¤òÆ°Êª¤ËÎã¤¨¤ë¤Ê¤é¡©
¥¤¥¿¥Á
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É´é¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£ µ¡ÉÒ¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×
¥Õ¥«¥Ü¥êAnswer
Question ¼«Ê¬¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏËö¤Ã»Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª»Ð¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤ª·»¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ç¤âÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¾å¤«¤é²¡¤·¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤È¼«Ê¬¤Ç¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÏÉ½¾ð¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
Question ºÇ¶á¥É¥¥Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¡ÖËÍ¤Ï·Ý½Ñ¹â¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÄÌ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿³Ø¹»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤Æ³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
Question ¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Ì¥ÎÏÅª¤Ê¿Í¤Ã¤Æ¡©
¡Ö¸ß¤¤¤Î¼ñÌ£ÓÏ¹¥¤¬¤¢¤ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¤ï¤«¤ê¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Íý²ò¤·¤¢¤¨¤ë¿Í¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¶¦´¶¤·¤¢¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬Âç»ö¤À¤«¤é¡¢¸«¤¿ÌÜ¤è¤ê¿´º¬¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Question ºÂ±¦¤ÎÌÃ¤Ï¡©Ã¯¤«¤«¤é¸À¤ï¤ì¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¡©
¡ÖÃ¯¤«¤¬¸À¤Ã¤¿Ì¾¸À¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¤Ä¤é¤¤¤È¤¤Ë¾Ð¤¦¼Ô¤³¤½°ìÎ®¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤é¤¤¤È¤¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ï¡Ö¾Ð¤¨¡×¤È¼«Ê¬¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ð¤¦ ¤È¤Ä¤é¤¤µ¤»ý¤Á¤âÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×
Question ¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê°ìÌÌ¤òË½Ïª¡ª
¡Ö°ì´ü°ì²ñ¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¿Í¤È¤Î±ï¤ò¤½¤Î¾ì¸Â¤ê¤Î¤â¤Î¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤Ð°ì½Ö¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¤À¤±¤Î¿Í¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Ï¤½¤Î¿Í¤Î¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤ÎÌ£Êý¤È»×¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡×
±¦¤«¤é¡¢SAKURADA KENSHIN¡¢SEO KYOUNGBAE¡¢MA JINGXIANG¡£
CLOSE YOUR EYES
¤¯¤í¡¼¤º¡¦¤æ¤¢¡¦¤¢¤¤¤º¡ü¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPROJECT7¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¡¢4·î¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
ÎòÂå¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à½éÆ°ÈÎÇäÎÌ5°Ì¤òÀê¤á¤ë²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¡£¸½ºß¡¢2nd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSnowy Summer¡Ù¤¬È¯ÇäÃæ¡£
MA JINGXIANG
¤Þ¡¼¤¸¤ó¤·¤ã¤ó¡ü2004Ç¯2·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¥À¥ó¥¹¡¢¥é¥Ã¥×¡¢²Î¤È¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥Æ¥£¡¼¤ÊÃæ¹ñ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¸ì¤ë²Ä°¦¤¤ÌÌ¤â¡£
SAKURADA KENSHIN
¤µ¤¯¤é¤À¡¦¤±¤ó¤·¤ó¡ü2007Ç¯12·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¡£¸ÀÍÕ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÅÏ´Ú¤·¡¢¥À¥ó¥¹¤È¥é¥Ã¥×¤Î¥¹¥¥ë¤òËá¤¤¤¿´èÄ¥¤ê²°¤ÎÌÌ¤â¡£
SEO KYOUNGBAE
¤½¡¦¤®¤ç¤ó¤Ù¡ü2008Ç¯9·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£16ºÍ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Âç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥°¥ë¡¼¥×ºÇÇ¯¾¯¡£¥À¥ó¥¹¤â¥Ü¡¼¥«¥ë¤â¼«¸ÊÎ®¤Ç³Ø¤ó¤À¤È¤¤¤¦ÅØÎÏ²È¡£
»£±Æ¡¿Ê¡±Ê½Ó¼ù ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿KANG JINWOO¡¢HAN YEJI ¥á¥¤¥¯¡¿LEE JIYEON¡¢KIM SANGEUN ¥Ø¥¢¡¿CHOI SOOJEONG¡¢NOHYE OJUN ¼èºà¡¦Ê¸¡¿º´µ×´ÖÍµ»Ò¡¢ÎëÌÚ·Ã
RayÊÔ½¸Éô ÉûÊÔ½¸Ä¹ ¾®ÅÄÏÂ´õ»Ò