7日にかけての大雨で観測史上最大の降水を観測した佐渡市では、各地で田んぼの土手が崩れるなどの被害が出ています。8日、農林水産省の支援チームが被害現場の確認をしました。また、これまでの大雨の影響で、土砂災害の危険度が高まっているとして気象台は胎内市と村上市に土砂災害警戒情報を出しています。



大きく崩れた棚田の、のり面。8日、佐渡市羽茂地区の田んぼを調査したのは、農林水産省北陸農政局のサポート・アドバイス・チームです。被害状況を迅速に把握し、早期復旧を支援するために派遣されました。





佐渡市羽茂地区では今回の大雨で、観測史上最大となる284.5ミリの24時間降水量を観測。これは平年の8月1か月間に降る雨の2倍にあたります。佐渡市によりますと、この雨で、市内のいたるところで田んぼの土手が崩れるなどの被害が出たということです。サポート・アドバイス・チームは8日、降水量の多かった羽茂地区を中心に約20か所の田んぼで被害面積を測るなどの調査を行いました。〈生産者 金子洋樹さん〉「緊急的に土砂をどけて作業をできるようにしてもらいたいのと、どこまで直してもらえるのかとか決めてもらうのを一緒に早めに決めてもらえると助かります」〈北陸農政局 松宮 正和さん〉「被害が集中しているのでこちらはかなり大きな被害が出ていると思います。田んぼののり面の崩落であるとか田んぼの中に土が流入している状況を確認しています」サポート・アドバイス・チームは今後、調査結果を佐渡市に集約し、災害復旧に役立ててもらうということです。また、県内は9日明け方にかけて大気の状態が非常に不安定となり、9日夕方までの24時間で予想される雨の量はいずれも多いところで60ミリとなっています。これまでの大雨の影響で、地盤の緩んでいる所があり、土砂災害の危険度が高まっているとして気象台は胎内市と村上市に土砂災害警戒情報を出しています。下越では8日夜遅くまで土砂災害に厳重に警戒するとともに、新潟県では9日明け方にかけて注意や警戒を呼びかけています。（※記事・動画は8日午後6時現在のものです。胎内市の土砂災害警戒情報はその後、解除されています）