新しいCBは必要？ リバプール指揮官はブレず「そのポジションでプレーできる選手は数多くいる」 ユーティリティな遠藤航らを高く評価
アルネ・スロット体制２年目の戦いは、FAカップ王者クリスタル・パレスと相まみえるコミュニティシールドから始まる。８月10日に行なわれるこの一戦を前に、スロット監督が会見に出席し、記者からの質問に答えた。英公共放送『BBC』が発言を伝えている。
チーム力をより強化するための重要要素として、度々話題に上がっているのが、CBの選手層だ。ジャレル・クアンサーを放出した昨季のプレミアリーグ王者は、ジョー・ゴメスの負傷もあり、フィルジル・ファン・ダイクとイブライマ・コナテに続く人材の確保が求められている。
ただ、オランダ人指揮官は以前に、MFが本職のライアン・フラーフェンベルフや遠藤航たちが、必要に応じてカバーすることも可能と主張した。
また、実際にプレシーズンマッチでCBを担っている遠藤は「アルネと話した時、僕は『どこでプレーしても構わない』と伝えた。６番でも、右サイドバックでも、センターバックでも。チームのために常に100％の力を出し尽くす。日本にいた頃はセンターバックもやっていた」と考えを示した。
それでもなお、同ポジションの補強が注目を集め続けるなか、スロット監督は改めて「オプションはたくさんある」と説明。その上で、こう言い放った。
「いつも言っているように、獲得するかどうかにかかわらず、選手に関する質問への答えは同じ退屈なものだ。今いる選手たちに本当に満足しており、そのポジションでプレーできる選手は数多くいる」
ユーティリティな遠藤らを非常に高く評価しているようだ。まずは、遠藤vs鎌田大地の日本代表対決も期待される今季初戦で、堅守を炸裂させたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
