2025年8月9日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年8月9日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
意地を張ると関係がこじれるかも。素直な気持ちを大切に。
11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
夕食やお茶は親友と一緒に。心和む時間を過ごせそう。
10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
常識に縛られると失敗のもとに。心を自由にすることが開運のカギ。
9位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
忘れ物に要注意。網棚やイスの下は動く前にしっかりチェックを。
8位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
うっかり発言で周囲を不快にさせそう。今日は口を慎むのが吉。
7位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
過ぎたことは忘れてしまおう。クヨクヨすれば運気も停滞気味に。
6位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
おいしい話は始めから疑って。信用しすぎるとだまされる恐れあり。
5位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
インターネットにうれしい発見あり。今日はネットサーフィンが吉。
4位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
今日はポーカーフェイスが吉。トラブルを回避できそう。
3位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
真正面から体当たりすれば、どんなことも楽々クリアできそう。
2位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
ここ一番でパワーを発揮できる日。それまでは静かに過ごして吉。
1位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
外国の風景画や写真にツキあり。ひらめきが得られる暗示。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)