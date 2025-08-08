àÇµÌÚºä£´£¶¸ø¼°¥é¥¤¥Ð¥ëáËÍÀÄ¤«¤é½é¤ÎÂ´¶È¡¡»³¸ý·ë°É¡Ö¿´¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×
àÇµÌÚºä£´£¶¸ø¼°¥é¥¤¥Ð¥ëá¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡×¡ÊÄÌ¾Î¡¢ËÍÀÄ¡Ë¤Î»³¸ý·ë°É¡Ê£²£°¡Ë¤¬¡¢£±£°·îËö¤ò¤â¤Ã¤ÆÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤¬£¸Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡££²£°£²£³Ç¯£¶·î¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é½é¤ÎÂ´¶È¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö»³¸ý·ë°É¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¡ËÜ¿Í¤«¤é¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ê¶¨µÄ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿·ë²Ì¡¡£²£°£²£µÇ¯£±£°·îËö¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡ØËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡Ù¤«¤éÂ´¶È¤¹¤ë»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»³¸ý¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æ°²è¤â¸ø³«¡£Â´¶ÈÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿ÍÁ°¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤ä¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¶áÂ¿¤¯¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤È¼«Ê¬¤Î»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë»ä¼«¿È¡¢¿´¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Â´¶È¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤«¤Ê¤ê¶ìÇº¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¡¢·èÃÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯¿È¾¡¼ê¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢º£¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Îµ¤»ý¤Á¤ä¿´¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¿¤¯¤µ¤óÇº¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Êµ¤»ý¤Á¤Î¤Þ¤Þ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤â³§¤µ¤ó¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²ÃÆþ¤«¤éÌó£²Ç¯¤Î³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö¤¢¤È£³¤«·î´Ö¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤â³§¤µ¤ó¤È¤â£±Æü£±Æü¤òÂçÀÚ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£