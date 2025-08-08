「顔面偏差値の暴力だな」倉科カナ、甥＆姪とディズニーへ「こんな可愛いお姉さん居たら幸せ過ぎる」
俳優の倉科カナさんは8月8日、自身のInstagramを更新。プライベートでディズニーを満喫した姿を披露しました。
【写真】倉科カナのディズニー満喫ショット
「そんなカナさんも可愛いです」倉科さんは「全力で甥っ子姪っ子に尽くした日 パレードで全キャラクターに『やっほーーー！』って言ってるの可愛かった」とつづり、1本の動画と3枚の写真を投稿。東京ディズニーランドを訪れた時の様子です。動画では、ミッキーマウスの形をしたサングラスを掛けてほほ笑む倉科さんの姿が見られます。
コメントでは、「これだけ眼があれば視力は鬼ですね」「自分の方が喜んどるやん」「そんなカナさんも可愛いです」「めっちゃかわいいです」「顔面偏差値の暴力だな」「甥っ子姪っ子に、こんな可愛いお姉さん居たら幸せ過ぎる」などの声が寄せられました。
「夢の国、弟と」1月26日には「夢の国、弟と」とつづり、弟とのツーショットを公開していた倉科さん。こちらは東京ディズニーシーと思われます。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
