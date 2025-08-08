廿日市市・宮島の厳島神社が世界文化遺産に登録されてから来年で30周年を迎えます。その機運を盛り上げようと大阪・関西万博では、廿日市市が観光の魅力をPRするイベントを開きました。



大阪・関西万博で人気を集めているフランスパビリオン。ともに世界遺産である宮島・厳島神社の大鳥居とフランスのモン・サン＝ミッシェルが再現されています。館内では8日、廿日市市の魅力をPRするイベントが開かれました。





■廿日市市 松本太郎市長「廿日市市の魅力を皆さんに知っていただいて、廿日市市に来ていただきたい」廿日市市は、モン・サン＝ミッシェル市と観光友好都市提携を結んでおり、宮島を訪れる外国人観光客の中で一番多いのはフランスからです。イベントでは、廿日市市の酒造メーカーや宮島旅館組合などが国内外の旅行会社に対し、魅力を伝える商談会を開きました。■宮島旅館組合 野島友和 組合長「宮島への関心は昔から変わらず高いと思っていますし、宮島へもっと宿泊したいと思ってもらえるようにしっかり話をしているところ」■日本旅行 谷道 洋介さん「チャンスだと思っています。特に欧米を中心にしっかりアピールしていきたいなと思います」廿日市市の魅力をPRするイベントは、年内に愛知県や広島市でも開催される予定です。【2025年8月8日放送】