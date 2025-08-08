一般社団法人Mリーグ機構は、Mリーグ2025-26シーズンの開幕を9月15日と発表、あわせてレギュラーシーズンの試合数、日程、ルール変更なども発表した。Mリーグは2025-26シーズンから10チームで争われる。レギュラーシーズンは各チームが120試合、合計で300試合と大幅に試合数が増え、さらに熱い試合も見られそうだ。

【映像】前年優勝・セガサミーフェニックス、歓喜の胴上げシーン

レギュラーシーズンは9月15日から2026年3月27日まで開催。各チーム120試合、全300試合で行われ、10チーム中、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。以下は、前シーズンと同じくセミファイナルは各チーム20試合（全30試合）を実施。ファイナルシリーズでは、セミファイナル上位4チームにより、各チーム16試合（全16試合）が行われる。新たな取り組みとして2卓同時開催方式を導入、9月25日から2026年2月20日までの木曜・金曜開催日には、各卓2試合ずつ、計4試合が実施される予定だ。

また2025-26シーズンより、ファイナル優勝賞金は7000万円と2000万円増額されたが、これまで賞金がなかった4位にも500万円が贈られることになった。また個人賞には「最多トップ賞」が新設され、従来の3賞（個人スコア賞・最高スコア賞・4着回避率賞）も賞金額がアップした。

■Mリーグ2025-26シーズン ファイナルシリーズ賞金

1位：7000万円

2位：2000万円

3位：1000万円

4位：500万円

■Mリーグ2025-26 レギュラーシーズン賞金

1位：300万円



■Mリーグ2025-26 個人賞賞金

個人スコア賞：200万円

最高スコア賞：100万円

4着回避率賞：100万円

最多トップ賞：100万円