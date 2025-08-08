お盆休みを前に、新型コロナウイルスの患者数が増加傾向です。熱中症や夏風邪の症状と似ていることから、医療機関では、注意を呼びかけています。



■堀江内科小児科医院 堀江正憲 院長

「風邪かなあと思って来たらコロナだったと。これはコロナが増えてきたんじゃないかなと。そういう印象を受けてます。」



広島市安佐南区にあるこちらの病院では、1～2週間前から、新型コロナウイルスの患者が増え始めたといいます。





■堀江内科小児科医院 堀江正憲 院長「週に5、6人ですね。だからちょっと多いと思いますよ。割と若い人から中高年と幅広い」新型コロナウイルスと熱中症の症状が似ていることから、熱中症だと思って病院を訪れる患者もいるといいます。■堀江内科小児科医院 堀江正憲 院長「熱中症は体がだるいとか、食欲がないとか、体が熱くなって、熱っぽくなる人もありますね。一応念のために検査してみようと言って検査してみると、コロナの陽性で本人も家族もびっくり。」広島市では、7月28日から8月3日まで1週間の1病院あたりの患者数が、3.14人でした。去年夏のピーク時と比べると、少ないものの、6週連続で増えています。県内や全国でも、増加傾向です。■堀江内科小児科医院 堀江正憲 院長「お盆にあの田舎に帰ったり、友達と出会ったりして、また周りの人に迷惑かけたりすると、皆さんが気持ちが良くないですからね。（症状がある人は）検査してちゃんと調べておかれた方が、周りにですね、感染を広げないためにも大切なことだと思います。」広島市保健所は、こまめな手洗いや咳エチケット、換気といった基本的な感染対策を呼び掛けています。《2025年8月8日放送》