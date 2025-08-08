世界的なアート集団、「チームラボ」のミュージアムが京都にオープンします。広島テレビもまちづくりプロジェクトの一環として、参画しています。オープンまであと2カ月に迫り、館内が報道陣に公開されました。



ミュージアムは、京都駅から徒歩10分ほどの場所にオープンします。国内最大のチームラボの常設ミュージアムで、広島テレビが参画する京都駅周辺のまちづくりプロジェクトの一環で、開館が決まりました。





■チームラボ 工藤岳さん「日本の古来の文化であったり京都の寺院、仏閣には空間美術・芸術みたいなものに影響を受けながら作品を作り続けてきた」■大江記者リポート「ランプに近づくと、私に反応して次々とランプが点灯しています」鏡に囲まれた空間に、無数のランプが吊るされている「呼応するランプの森」という作品です。■大江記者リポート「巨大な白い雲のような物体、こちらすべて泡なんです」日本初公開のこの作品は、まるで雲の中にいるような感覚を味わえます。使われているのは石鹸と水…。泡に触れて楽しむこともできます。このほかにも無数のボールで空間を埋め尽くした作品など、50以上のアート作品を体験できます。■チームラボ 工藤岳さん「ミュージアム全体がひとつの作品みたいになっているので、好きなように回ってもらって、好きなように感じてもらえたらいいなと思う」オープンは10月7日です。チケットはミュージアムの公式ホームページで販売しています。《2025年8月8日放送》