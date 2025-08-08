厳しい暑さが続く中、上田市の障害者福祉施設では看護師などが入所者と密にコミュニケーションを取ることで熱中症対策に取り組んでいます。



上田市の社会復帰支援センター。介護士や看護師などが常駐し、知的障害者や精神疾患がある人などの生活や社会復帰をサポートしています。



宮里記者

「こちらの施設では常時、10人以上の通所者がいて、今は社会復帰のため話し方訓練が行われています。」





連日の暑さで、最も気をつけているのがやはり熱中症対策。社会復帰支援センター 竹内守道看護師「昔の暑さと全く別レベルの暑さなので、特に注意して観察しています。」特に、精神疾患のある人は意思表示が難しく、自ら対処する方法が分からないケースが多いため、熱中症のリスクも高まるといいます。暑さをしのぐ、うちわの使い方も…。竹内看護師「まず胸元を空けて、近く寄せてこんな感じ。」入所者「うわー気持ちいい。」手洗いについても、より長い時間をかけることで、体温を上げないよう心掛けています。竹内看護師「脈打つところを冷やすのが大事。」入所者「涼しくなりました。」熱中症を防ぐには、入所者一人一人とコミュニケーションを取り、信頼関係を築くことが大事と竹内さんは話します。竹内看護師「長く一緒にいるといつもと違うなというのが分かったりとかしてくるので。」施設では今後も、入所者にこまめに声を掛けるなどして、熱中症対策をしていきたいとしています。