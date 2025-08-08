人気映画の舞台として一躍有名になった野辺山の宇宙電波観測所。



クルードラゴン打ち上げ「３、２、１！」



宇宙飛行士・油井亀美也さん

「日本の皆さん、１０年ぶりに宇宙に帰ってきました」



いま、宇宙にいる油井亀美也さん。

少年時代には、ふるさとの長野県川上村から星空を眺めていたといいます。

その油井さんが生まれたのとほぼ同時、１９６９年にお隣の南牧村で産声を上げたのが、現在の「国立天文台 野辺山宇宙電波観測所」です。





直径45メートル。世界第2位の大きさを誇る電波望遠鏡が最大のウリです。14階建てのマンションの高さに匹敵するアンテナで、宇宙から届くかすかな電波をとらえます。西村淳 所長「大きくなれば大きくなるだけ、たくさんの電波を集めることができる。さらに望遠鏡は大きくなればなるほど視力、目が良くなりま す。遠くの小さなものまで見えるということで、できるだけ大きく作ろうと、これが限界に近い大きさ。」これまで、様々な発見に貢献。特に、1992年には世紀の大発見も！西村淳 所長「それはブラックホールの発見です！」「ブラックホールは直接は見えません。ですが、ブラックホールは重力がすごいですから、ブラックホールがあってその周りで漂うものがあれば 吸い込まれてしまう。この望遠鏡は、ガスのスピードを測ることがとても得意な望遠鏡なんですけども、高速で回転して そういったガスを見つけてブラックホールの間接的な発見につながったということですね。」暗闇に漂う、目に見えないガスやちりも電波として捉え、宇宙の現象を観測しています。寺澤達哉キャスター「間近で見上げると首が疲れるぐらいの、かなりの大きさですよね。」西村淳 所長「そうなんですよ。テレビで伝わるかな。」寺澤達哉キャスター「見た目はもちろん大迫力なんですが、気になる中を見せていただければと思います。」中にあったのはアンテナで集めた電波を受け取る機械です。西村淳 所長「これが受信機。この上の円筒のようなところから集めた電波が最後やってきてですね、この中に入って電波を強めて受信する。」寺澤達哉キャスター「では、ここに、見えない電波が降りてくるという？」西村淳 所長「そう。見えないけど電波がやってくるってことですね。」歴代最年少で去年から所長を務める西村淳さん39歳。実は、この受信機、西村さんにとって思い出深いものなんだそうです。西村淳 所長「結構ここにある装置って、手作りなものが多くて、天文台の人が作る時もあるし大学の先生とか学生さんとかが作るのもあって。ちょうど私が大学生だった頃に、この受信機を作るっていうプロジェ クトがうちの大学でもやっていて、お手伝いして一緒に作りましたね。」“天文学の聖地”とも呼ばれる野辺山、全国の学生たちが今も訪れ研究を共にしています。西村淳 所長「世界に負けないように工夫して、その努力の結晶でこういうのが完成するんで、それに携わる学生もすごく伸びます。どこの会社でも大活躍する。学生を育てるいい環境になってるというのが、天文学の1つの側面だと思いますね」重さ700トンの望遠鏡を動かすモーターの電気代をはじめ、観測所全体にかかる経費は年間1億円以上。すべて国からの研究費でまかなわれ、日々、星の成り立ちなど、まだ解明されていない“宇宙のヒミツ”を研究しています。この夏、例年以上の賑わいを見せている観測所。春に公開された「劇場版名探偵コナン」最新作の舞台になったことで、4月からの見学者はすでに7万人を超えました。昨年度1年間に訪れた人数の早くも1.5倍。聖地巡礼の動きは夏休みに入り、さらに加速しているようです。神奈川から「コナンの映画の場所だから楽しみだった」佐久市から「映画で本当見てた通りというか、実際に来てみると想像以上に大きかったりして、映画に出てたものを間近で見られてすごい迫力」いま、熱い注目を浴びる野辺山宇宙電波観測所。西村淳 所長「こんな大きいものをなんで作ったのか、天文学で宇宙の最先端、謎を調べるために作ったんだというところにね、来ていただいて、ロマンとか感じていただけると嬉しいかなと思います。」人気映画をきっかけに興味を持った子どもたちが、宇宙の謎を解き明かす日が、もしかしたら来るかもしれません。