【コラボグッズ第1弾】 8月8日 発売

コーエーテクモゲームスは、通販サイト「ガストショップ」および「KOEITECMO SPOT Online Shop」にて「アトリエ」シリーズと「アズールレーン」とのコラボグッズ第1弾の販売を開始した。販売期間は8月8日より8月24日23時59分まで。

グッズは「アズレン」にて7月24日より8月7日にかけて開催された「ユミアのアトリエ」とのコラボイベントの描き下ろしイラストを使ったアイテムがラインナップ。このほか、過去に開催された「ライザのアトリエ2」、「ライザのアトリエ3」とのコラボイベントに関するグッズも販売される。

第2弾も近日中に販売開始を予定しており、詳細は後日公開される。

「B2 ダブルスエードタペストリー」 価格：各4,500円

「ビッグアクリルフィギュア」 価格：各3,800円

「トレーディングアクリルチャーム」 価格：単品900円/コンプリート BOX 5,400円

「スクエアクッション」 価格：各5,000円

「ロングタオル」 価格：各3,600円

購入特典「クリアファイル」

(C)コーエーテクモゲームス All rights reserved. (C)2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. (C)2017 Yostar