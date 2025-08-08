◆卓球 ◇ＷＴＴチャンピオンズ横浜 第２日（８日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

女子世界ランク日本勢最高６位の張本美和（木下グループ）は、シングルス１回戦に臨み、昨夏パリ五輪女子団体と混合ダブルスで銅メダルを獲得した世界ランク１７位の申裕斌（シン・ユビン、韓国）に３―２で競り勝って２回戦に駒を進めた。

９日の２回戦はパリ五輪女子シングルス銅メダルで世界１３位の早田ひな（日本生命）との対戦が決まった。「日本開催で（２回戦から）日本時選手とあたってしまうのは、ちょっとなんて言うんですかね…という感じ。やることは変わらず自分の準備をして、気持ち的には強気でいきたい」と意気込んだ。

申との１回戦は、第１ゲーム（Ｇ）でいきなり圧倒。威力のあるフォアドライブで相手を翻弄（ほんろう）した。２―２から８連続ポイントで一気に突き放し、１１―３と力を示した。

第２Ｇは一転して接戦に。中盤は８―４とリードを奪ったが、徐々に差を詰められた。１０―９とされ、タイムアウトを要求するも、逆に１０―１１と追い詰められた。相手のミスで１１―１１と追いつくと、スマッシュを決めてガッツポーズ。粘りを見せたが、最後は相手のボールがネットインし、１３―１５と落とした。

第３Ｇは再び序盤から力強いスマッシュを決めた。だが、相手も負けじと一瞬の隙を逃さず、攻めのプレーで張本を追い詰めた。９―７で終盤へ向かい、連続ポイントで１１―７とした。

第４Ｇは前半、５―３とリードを奪っていた張本。だが、突如流れが一変した。自身のミスや、相手のスマッシュで８連続得点を許した。５―１１と落とし、フルゲームに。

最終第５Ｇは切り替え、序盤から息を吹き返した。攻めのプレーでいきなり４連続得点。その後も速いラリーをものにするなど得点を重ねた。８―４からは相手のラケットにあたり、高く上がるほどの強烈な一撃を披露。そのまま押し切り、２回戦に駒を進めた。