ボディを軽々と引っ張る力強いトルク

休日の渋滞にはまだ時間が早いのに、道の流れが遅い。スリーコースト・ヴィンテージ・トラクター・ランという、トラクターのイベントに巻き込まれてしまった。

低い速度域でも、ミニJCWのエンジンからはターボの高音がうっすら聞こえる。スポーツ度の高いドライブモードでは、マフラーからバックファイヤーが放たれる。見た目が瓜二つの電動版より、確かに魅力は濃密。車重は320kgも軽い。



ミニ・ジョン・クーパー・ワークス（JCW／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

トラクターの一団へ別れを告げ、パワートレインを開放する。力強いトルクが、先代より僅かに大きくなったボディを軽々と引っ張る。速度域が上昇し、ダンパーへ掛かる負荷が増すと、乗り心地は落ち着いてくる。

目前に広がる景色へ、頬が緩む。起伏が大きい果てしない原野へ、アスファルトがうねるように伸びている。都心で毎日を過ごしている筆者にとって、夢のような眺めだ。ただし、羊の大群と時々出くわすが。

乗り慣れるほど、楽しさや鋭さへ繋がる

清浄な原風景へ、荒々しいミニJCWは少し不釣り合いかもしれない。丁寧にレストアされた、MGやヒーレーの方が相応しいはず。とはいえ、小柄で活発なハッチバックにとっても、完全なアウェーではない。そんな考えは、流れる景色とともにすぐに忘れる。

シャシーの限界へ迫れば、左右で変化するグリップ力を感じ取れる。今はなき、フォード・フィエスタ ST級の繊細さはないものの、ラフなマナーが固有の充足感を生む。



最高峰のドライバーズカーは、乗り手のレベルに応じて操れ、導くようにスキルを高めてくれる。対してミニJCWは、シャシーやパワートレインのチューニングに合わせて、操ることを求めてくる。

乗り慣れるほど、楽しさや鋭さへ繋がっていく。時間をともにするほど、荒削りな個性へ共感できるようになる。このクラスのライバルは、英国では遥かに従順なフォルクスワーゲン・ポロ GTI程度になってしまった。それと、好ましい対極だろう。

電動版へ勝るエンジン版ミニJCWの運転体験

車内空間は、現代のミニらしくデザインの意識が高い。内装素材にはコダワリを感じ、円盤状のOLEDタッチモニターが、ユーモアのセンスを象徴している。アップル・カープレイの表示が、一角の小さなエリアに限られるとしても、強みの一部といえる。

グリーン・モードへ切り替えると、タッチモニターへハチドリやチーターのイラストが描かれた。気持ちを穏やかに、趣ある漁村の小道をさまよってみては？と促すように。



エンジン版のミニJCWは、電気モーター版のそれより、勝る部分が少なくない。ワインディングやサーキットでの運転体験で、バッテリーEVはまだ追いついていない。もう少し時間がかかるだろう。航続距離も、気にしないでいい。

ノースヨークシャー州は、偶然との出会いや、道へ迷うことを楽しめる環境にある。敏腕ホットハッチも、ピタリとハマる。遠くない未来に、静寂の中で駆け巡る素晴らしさも、想像できたけれど。

番外編：途中のカフェも楽しみたい

ロンドンからは、スコットランドより遥かにアクセスしやすいノースヨークシャー州。クルマで目指す場合は、高速道路を頼ることになるだろう。

その道中にはガソリンスタンドが沢山あるが、「カー＆コーヒー」というクルマ文化を体現した施設も増加中。その中の1つ、グレートブリテン島中部のリーズへ位置する「ザ・モータリスト」は、年中無休のオススメスポットだ。



ホテルだけでなく、整備用のガレージや洗車場を利用でき、毎週、訪問者を楽しませるイベントが開かれている。お望みなら、結婚式を挙げることもできるらしい。

ノースヨークムーアズ国立公園の南、ピカリングにある「NY500」も良い。すべてのクルマとバイクを歓迎する家族経営のカフェだと、自ら主張しているほど。幹線道路から近く、屋根に先代のミニが載っているから、すぐに発見できるはず。

ミニ・ジョン・クーパー・ワークス（JCW／英国仕様）のスペック

価格：3万3265ポンド（約659万円）

全長：3876mm

全幅：1744mm

全高：1432mm

最高速度：249km/h

0-100km/h加速：6.1秒

燃費：14.7km/L

CO2排出量：154g/km

車両重量：1405kg

パワートレイン：直列4気筒1998cc ターボチャージャー

使用燃料：ガソリン

最高出力：231ps/5000-6000rpm

最大トルク：38.6kg-m/1500-4000rpm

ギアボックス：7速デュアルクラッチ・オートマティック（前輪駆動）