この時期の山の天気は、目まぐるしく変わります。

猛暑の日は標高の高い場所でも気温が上がるため、県は、登山中の脱水症状に注意するよう呼びかけています。



北アルプス白馬岳などに通じる北安曇郡小谷村の栂池登山口で行われた啓発活動。県の担当者のほか、長野市出身の国際山岳医・大城和恵医師も参加しました。



登山中の脱水症状が原因で疲労や滑落事故につながるケースも多く、登山者に対し、こまめに水分を取るよう呼びかけました。

また、万が一、脱水症状が現れた場合に備え、経口補水液や粉末を配りました。





国際山岳医・大城和恵医師「登山前の今もしっかり水分取ってあります？」「足りていないですね。登る前にしっかり水分を取っておくのがガイドラインで大事と言われているので。」今年の夏山シーズンの山岳遭難は県内で81件。このうち北アルプスが62件と最も多くなっています。近年は、猛暑で脱水症状に起因する遭難、また、技量・装備不足による遭難が多発しているということです。京都から「登山では水分補給、高齢者でよく言われているから余計に気を付けて。」北海道から「やはり脱水ですかね。冷え対策とかに気を付けています。なるべく意識して飲んでいます。」参加した大城医師は、日本人で初めて国際山岳医の資格を取得。2018年には日本人の女性医師として初めてエベレストに登頂しています。札幌市内の病院で登山外来を開設し、登山による病気やけがの治療に当たっています。国際山岳医・大城和恵医師「脱水による疲労で動けなくなったという遭難が非常に増えています。一度脱水になってしまうと回復に時間がかかりますので、脱水症状にならないように、こまめに水分補給していただきたいと思います。」県は８日から「山の日」前日の10日まで、上高地などでも啓発活動を続けます。