日米の関税をめぐり合意と異なる措置が適用された問題で、赤沢経済再生担当相はアメリカ側から「大統領令を修正する」と説明があったと明らかにしました。ただ、修正の時期などは明確になっておらず、企業からは不安の声もあがっています。

◇

日本時間8日朝、アメリカ・ワシントンでアメリカ側と協議を終えた赤沢経済再生担当相。

赤沢経済再生相

「相互関税にかかる合意内容についての日米間の認識に齟齬（そご）はありません」

“齟齬はない”。赤沢経済再生相がそう強調したのは、7日から発動されたアメリカとの相互関税についてです。

合意に沿っていない形で追加の関税が適用されたことについて、赤沢経済再生相は…。

赤沢経済再生相

「きわめて遺憾です」

本来、合意では、15％未満の品目は「15％に引き上げ」。もともと15％以上の品目はそのまま据え置くはずでしたが、フタを開けてみると「一律15％」が“上乗せ”されていたのです。

それにより、6.4％だったマヨネーズは、15％となるはずが21.4％に。さらに牛肉は26.4％で据え置きのはずが、41.4％に関税が引き上げられる事態に。

8日午後2時半すぎ、石破首相は…。

石破首相

「（追加関税について）様々な問題というものを抱えております。少しでも不安がないよう、全力を尽くしてまいりたい」

発動初日から問題が発生した“相互関税”。

アメリカ側と協議した赤沢経済再生相は「アメリカ側が今後、大統領令を修正し、誤って取り過ぎた関税はさかのぼって払い戻すと説明があった」と明かしました。またその際、自動車関税の引き下げも同時に行われるということです。

ただ、“修正”がいつ行われるのかについては「適時」とされていて、時期は不透明な状況です。

影響を受ける企業からは…。

牛肉輸出企業

「（大統領令が）修正されて文書にならないと、確約されたとは言えない。不透明な状況は変わらない」

野党からは…。

立憲民主党 野田代表

「いつ修正されるかもわかりません。そもそも合意文書を作っていなかったこと（が問題）」

◇

なぜこのような“ミス”がおきたのか？ アメリカ政府関係者に話を聞いたという専門家は…。

明海大学 小谷哲男教授

「閣僚級（赤沢経済再生相ら）の会話が（全体に）共有されていなくて、他の事例と同じく追加関税だと理解したと。合同文書を作らなかったが故にこうなったと考えられる」

さらに、アメリカ側が行うとした「修正」についても、懸念があると指摘します。

明海大学 小谷哲男教授

「大統領令の修正もトランプ大統領の署名が必要。『ああそうか』と言ってサインしてくれるかどうかは分からない。投資額を増やせとか、要求が追加であってもおかしくない。（修正までに）2か月近くかかる可能性は否定できない」

◇

合意文書を作らなかったことついて赤沢経済再生相は「日本に都合の良い関税率だけを書いてもアメリカは署名しなかっただろう」と述べて、問題はなかったとの認識を示しました。