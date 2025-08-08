【figma 紅蓮】 受注期間：8月8日～9月17日 2026年7月 再販予定 価格：14,800円

マックスファクトリーは、アクションフィギュア「figma 紅蓮」を2026年7月に再販する。受注期間は9月17日まで。価格は14,800円。

本製品は、ゲーム「勝利の女神：NIKKE」に登場する「紅蓮」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「figma」で商品化したもの。2025年10月に発売された商品の再販品となる。

表情パーツには「通常顔」「照れ顔」「にらみ顔」の3種類が付属しており、オプションパーツには「花無十日紅」「鞘」「徳利」「おちょこ」などが付属するほか、グッドスマイルカンパニー公式ショップで購入すると、特典として「呆れ顔」の表情パーツが付属する。

「figma 紅蓮」

グッドスマイルカンパニー公式ショップ特典「呆れ顔」

仕様：塗装済み可動フィギュア スケール：ノンスケール サイズ：全高 約160mm

(C)SHIFT UP CORP.

※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。