義弟夫婦の離婚騒動。「夫婦の問題でしょ」と突き放せない、私たちの葛藤【ママリ】
義理弟夫婦の離婚騒動に巻き込まれて困惑…どう対処すべき？
義理弟夫婦が離婚するそうなんですが私たちまで巻き込まれてしまい困っています。
弟夫婦の離婚理由なんですが妊娠した際アパート代など払っていけないということから義実家に同居、現在5ヶ月の子供がいるんですが弟嫁さんが家のことを何もせず育児もすべて義両親や義理弟に押し付けて遊び歩いているらしく親権をくれれば当分の生活費も渡すし養育費もいらないという形で離婚するようです
私の旦那は長男なんですが結婚する際「私もパパも(義理母も義理父も)同居する気は無いのよ、今は弟くんたちがいるけど近すぎるとどんなに仲良くても関係がこじれちゃったりするからねー、ちょこちょこ遊びに来てよ！」と言われていて現在関係も良好です
しかし弟嫁が「こっちはしたくもない同居をしてやったんだから感謝の言葉ぐらいあってもいいのにお礼すらされない、非常識だ。あんた達の代わりに同居してあげたんだから感謝料ぐらいだしなさいよ それとうちの息子のお下がりであげた服(買ったのは全部義両親です)とかのお金も請求するから諸々でまー、30万ぐらいでいいよ無理なら20万」と言われました。もちろんお金を渡す気はないのですが毎日毎日時間帯も関係なしに電話がかかってきてすごく困ってます
1度着拒しようかと旦那と話し合ったんですがきっと着拒したらアパートに押しかけるようになる、警察に相談しても多分身内関係だから取り合ってもらえないだろうという結果に
義両親、義理弟にはこと事を話してますがどんなに怒られても親権渡せばどんな条件も飲むんでしょ？と聞かないようです
こういった場合どのように対処すればいいのでしょうか
今調停中らしいです
義弟夫婦が離婚調停中であり、投稿者さんはその問題に巻き込まれてしまって困っているとのこと。
義弟夫婦は妊娠により生活費などの支払いが苦しくなり、義実家に同居する形で生活していたようです。しかし、義弟嫁は育児も家事もすべて義両親や義弟に押し付けて遊び歩いているようで、そのことが離婚の理由とのこと。義弟は親権さえわたしてくれれば、どのような条件も飲むという形を取るようです。
投稿者さんの夫は長男であるものの、義両親から同居するつもりは無いからと良好な関係を保っているとのこと。しかし、義弟夫婦の離婚により、義弟嫁から「今まで義両親と同居して面倒をみた感謝の言葉も無いのは非常、感謝料とおさがりであげた服代で30万円欲しい」と毎日電話が掛かって来てひどく困っているようです。
夫と話し合っても、着信拒否すると今よりも話が拗れてしまうことになり兼ねない、警察に相談しても身内のことなので取り合ってもらえないと話は進まず、義両親や義弟に話しても義弟嫁には通じず、解決できなかったようです。
このような場合、どのように対応すべきか悩んでいるようです。
弁護士さんを通すべき！ママリに寄せられたさまざまな声
こちらの投稿者さんの意見に関して、ママリにはさまざまな声が寄せられました。
まずは、弁護士さんを通すべきだと声をご紹介します。
弁護士さんが入ってるなら
電話を録音したり
ライン（もくるなら）はコピーして
こおいうことが頻繁で困ってるんですけど
って渡してみたらどうですか？
電話をかけてきた日時も細かくメモして
ゆなさん側からは
こんな時間帯にかけてきて非常識ですよ
何度も言ってますがやめてください
それに金銭の要求には応じません
と再三 注意していることが分かるように
言葉にして残しておくといいかと
調停中ということで、弁護士さんに相談すべきとの声が届きました。そのためには、掛かって来た電話を録音したり、メッセージなどが届くなら保存したり、着信があった日時などもメモに書いて保管しておくべきとのこと。
また、投稿者さんが金銭の要求に対して拒否していることも言葉にして残しておく方が良いようです。ぜひ参考にしてみてください。
次に、弁護士さん相談して、義弟嫁の両親にも連絡してもらうべきとの声をご紹介します。
違法性のある金品の要求は違法になりますので、義弟の弁護士に相談された方が良いと思います。
でないと、離婚してからも何かしら要求が続くと思われます。
義弟嫁の親に義両親から連絡してもらうなど、手は早めに打たれた方が良いと思います。
義弟の弁護士に相談しないと、離婚後も同じ状況が続くのでは無いかとの声も届きました。また、その上で義弟嫁の両親と連絡を取るなども提案がありました。
毎日時間問わずに脅しのような電話があるとストレスでしかありませんよね。なるべく早く対処すべきとのことなので、すぐにでも相談してください。
1日も早く解決できますように
身内関係でのトラブルは、警察にも相談しづらく、投稿者さんのように悩んでいる方もおられるかもしれません。
今回のように、離婚調停中とのことであれば、間に入っている弁護士さんに相談するのがベストではないでしょうか？プロに相談することで、解決口がきっと見つかるはずです。
投稿者さんが、一日も早く、この問題から解放されて穏やかな生活を送れることを祈っています。
記事作成: kira_z07
（配信元: ママリ）