VANILLABEANSと伊藤久右衛門が贈る夏限定抹茶スイーツ♡

横浜発のクラフトチョコレート専門店VANILLABEANSが、京都の老舗お茶屋・伊藤久右衛門との夢のコラボレーションを実現。2025年8月21日から、抹茶をふんだんに使った特別なカフェメニューが登場します。濃厚なチョコレートと香り豊かな宇治抹茶が織りなす極上スイーツで、夏のひとときを贅沢に彩ってみませんか♪

注目のコラボメニュー3選

まずは「バニラビーンズグラスピレ -宇治抹茶-」（2,090円税込）。石臼で丁寧に挽かれた宇治抹茶の香りが広がるかき氷に、エクアドル産カカオを使った濃厚チョコレート氷が融合。

ふわふわのエスプーマや抹茶アイスとともに楽しめます。次に「バニラビーンズフォンダンショコラ -宇治抹茶-」（単品1,210円税込）は、濃厚な抹茶アイスと温かなフォンダンショコラが絶妙なハーモニー。

さらに「みなとみらいドーナツ-宇治抹茶-」（単品715円税込）は、しっとり食感の生地に抹茶をふんだんに使い、ホワイトチョコのコーティングで仕上げました。いずれも1日数量限定なのでお早めに♪

夏にぴったり！抹茶スイーツの魅力

抹茶は世界的にブームが続き、鮮やかな緑色や独特の風味がSNSでも大人気。特に健康志向の方や観光客に好まれています。

VANILLABEANSは横浜に店舗を構え、伊藤久右衛門の厳選された宇治抹茶を用いたスイーツで、本格的な和の味わいと洋のチョコレートの絶妙なバランスを提供。

夏の暑さを忘れる、爽やかで贅沢な味わいが楽しめますよ♡

【見逃せないコラボスイーツの魅力】



VANILLABEANSと伊藤久右衛門が手を組んだ夏季限定スイーツは、素材のこだわりと丁寧な製法が光る逸品揃い。

数量限定での販売なので、ぜひこの機会にカフェで味わって、暑い季節に癒しのひとときをお過ごしください♡ 充実のラインナップがあなたの甘い時間を華やかに彩ります♪

贅沢な味わいを心ゆくまで堪能してみてください。