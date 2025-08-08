8月21日に発売されるプロフィギュアスケーター・本田真凜さんの1st写真集のタイトルが『MARIN』（講談社）の決定し、透明感あふれる表紙カットが公開されました。



【写真】まるで人魚姫？プールにダイブした本田真凜さん

「夏生まれで名前も“MARIN”なので、夏らしいシチュエーションで撮影したい」と自ら希望し選んだ撮影の行き先は、リゾートや都会的な一面だけでなく、ノスタルジーなムードも色濃く残り、多面的な魅力を放つ台湾の都市、台中＆高雄です。



カバーは、スタッフと本人が「このシャツをベアトップのように巻いたら可愛いかも！」というアイデアから生まれ、当初予定されていなかったもの。発売日に24歳を迎える本田さんの現在がギュッと詰まり、設定していたテーマ通りの内容の一冊になったことから、名前「MARIN」をそのままタイトルに。透明感あふれるヘルシーなツヤ肌、フレッシュな笑顔が印象的なカバーとなりました。



先行カットも新たに公開。写真集の構想時点から本人が希望していた「ドレスを着たまま水の中に飛び込みたい」を実現したカットです。そして、海洋都市である高雄の湾を一望できる打狗英国領事館でマジックアワーに撮影したカット。燦々と輝く日差しや少し切なさを含んだ夕暮れなど、「夏」が感じられるショットとなっています。



また、電子書籍版は本人自らがセレクトしたカットで構成される限定特典8P付きで発売されます。



本田さんは「ついに表紙とタイトルが解禁されました！！表紙は2カ月ほど迷い続けたのですが、最終的に迷った2枚が表紙と裏表紙に。やったー！ ガラリと雰囲気の違う2枚！どちらも超お気に入りです！あらためて1st写真集「MARIN」たくさんの方々に届きますように」と喜びを語っています。



【本田真凜さんプロフィール】

2001年8月21日生まれ。京都府出身。2歳でフィギュアスケートを始め、2016年の世界ジュニア選手権優勝等数々のタイトルを獲得。天性の華やかなスケーティングと表現力に加え、そのキュートで愛らしい容姿はリンク外でも人気を集め、Instagramのフォロワーは女子アスリートとしては異例の130万人を超える。2024年1月に現役引退。プロ転向後はフィギュアスケートを中心に活動の場を広げ、2025年11月からは宇野昌磨アイスショー「Ice Brave2」の全国ツアーに出演。また、9月には自身初出演の映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』が公開予定。