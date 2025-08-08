【義妹の子が地獄製造機】「ない…」上履き隠され、友だちにも誤解され⇒絶望＜第8話＞#4コマ母道場
もし家族が自分の身近な人とトラブルになったら、間違っていることでも家族の味方をしますか？ それともなにが起こったかを考慮して、正しいと思うほうの味方をしますか？ たとえば自分の子どもが悪いことをしたとき、悪いとわかっているうえでかばう人と、子どもに罪を償わせようとする人がいます。みなさんは、どちらでしょうか。
第8話 心の支えまでも……【サトミの気持ち】
【編集部コメント】
サトミちゃんは友達が離れていったことが悲しく、アキラくんまでもが噂を信じて離れていったことにやるせない思いをしました。それに、すぐに解決すると思っていたいじめは、終わる気配を見せないのです。サトミちゃんには絶望しか残りませんでした。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
