夏休み中の中学生と高校生が法廷で、本番さながらの緊迫した裁判の世界を学びました。

【写真を見る】中高生が迫真のやり取りで法廷に立つ！裁判の仕組みを学び、情報の扱い方を感じる模擬裁判体験（山形）

法壇に座る裁判官に…証人尋問を行う、検察官や弁護人。





山形地方裁判所で行われたのは夏休み中の中高生を対象とした模擬裁判の体験会です。裁判所を身近に感じ、仕組みを学んでもらおうと山形地方裁判所が毎年行っていて、今回で18回目となります。



裁判官に検察官、弁護人に加え、裁判員の役割を中高生が担当。解説を行うのは、日々、この法廷で判決を下している裁判官です。





模擬裁判のテーマは「強盗致傷」。

■迫真の裁判体験



被告人は、山形市内の電器店でテレビ1台を盗み、従業員を振り払い頭に怪我をさせたという設定です。



模擬裁判では実際の刑事裁判と同じように起訴状の朗読から始まり、検察側・弁護側双方の証人尋問や被告人質問が行われます。

検察官役の生徒「盗まれたテレビの特徴は覚えていますか？」

証人役「はい。（型番）の黒です」



被告人の家から同じ型のテレビが発見されましたが、被告人は、友人から譲りうけたと主張します。





検察官役の生徒「テレビを譲ってくれたというご友人の名前を教えてください」

被告人役「こんなことに巻き込みたくないので友人については話せません」



裁判の後は、内容について相談する評議を体験です。





山形地方裁判所 島田壮一郎 裁判官「被告人が言っていることが怪しいとか、うさん臭いとか、そういった理由で有罪にはできないので、ちゃんと証拠があるかというのを今から見ていかなければいけない」



生徒は「（被告人は）雰囲気が似ているだけで、本人ではないかもしれないから、証拠についてはもっと慎重に考えた方がいい」

■有罪か、無罪か



有罪か、それとも無罪か。双方の立場から意見を交わします。そして多数決で出した評議の結果は。





「全員一致で被告人は無罪ということになりました」



証拠が十分でないことから、「疑わしきは罰せず」の原則が貫かれました。





参加した生徒は「はっきり黒とは言えないので、刑事裁判では確実に黒じゃないと有罪にならないらしいので、やっぱり無罪かなと思いました」





参加した生徒は「（将来）検察官になりたいと思っています。犯罪がおきない世の中になってほしいなと思うんですけど、そうしたら検察官の仕事がなくなっちゃうので、複雑な気持ちです」





参加した生徒は「SNSとかでも色々な勘違いなどがあると思うんですけど、みんな多角的な視点を持って判断していくことが大事なんだときょう改めて感じることができて良かった」



生徒たちは裁判の大切さと、情報に向き合う難しさを感じていたようでした。