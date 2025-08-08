12ºÐ¾×·â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎµÇ°Æü¤Ëà·ã¥ì¥¢»ÑáÈäÏª¡¢41ºÐÅçÂÞ´²»Ò¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÂçÈ¿¶Á¡Ö²Ä°¦¤¤¤¬°î¤ì¤Æ¤ë¡×
¡¡¡ÖSPEED¡×¤ÎÅçÂÞ´²»Ò(41)=²Æì¸©µ¹ÌîÏÑ»Ô½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼29¼þÇ¯¡×¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤ÆÏ¢Â³Åê¹Æ¤ò¤·¤¿¡£
¡¡8·î5Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼¤ÎÆü¡¡Ì´¤¬³ð¤Ã¤¿Æü¡×¤Èµ¤·¡Ö¤Ò¤í¤µ¤ó¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼29¼þÇ¯¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤ÈÉÁ¤«¤ì¤¿¥±¡¼¥¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÍâÆü¤Ë¤Ï¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼¤ÎÆü¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢ÄÁ¤·¤¤»°¤ÄÊÔ¤ß¡ß¥á¥¬¥Í»Ñ¤Î¿·Á¯¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö»°¤ÄÊÔ¤ß»Ñ¤Î´²»Ò¤Á¤ã¤ó¿·Á¯¤Ç¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡¼¡ªÈ±·¿¿·Á¯¡×¡Ö¥á¥¬¥Í¡¡¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤½¤í¤½¤í¤«¤Ê¡© ³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¼Ì¿¿¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó°î¤ì¤Æ¤ë¡×¡ÖÈ±Êý¤¤¤¤¡¼¤£¤Ã¡×¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅçÂÞ¤Ï12ºÐ¤À¤Ã¤¿1996Ç¯¤Î8·î5Æü¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBody & Soul¡×¤òÈ¯Çä¤·¡¢SPEED¤Î¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£99Ç¯¤Ë¤Ï¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£