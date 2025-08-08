子どもたちが海の魅力や課題を知り海の将来について考える「やまがた海洋塾」が酒田市の飛島で開かれました。

【写真を見る】海の幸に島内探検、清掃活動も！ 飛島で "やまがた海洋塾" 開催！ 子どもたちが海の魅力や課題知り将来を考える（山形）

やまがた海洋塾は日本財団が推進する「海と日本プロジェクト」の一環で毎年開かれているものです。

今年は飛島を会場に、県内の小学５，６年生２２人が一泊二日の日程で学びを深めました。

初日は飛島の砂浜で海で身を守るライフジャケットなど海の備えを学び、シュノーケリングで海の魅力を全身で感じます。

「カニがいた！」



児童「飛島は水がきれいというか、すごく透明感があると思います」

その後児童はサザエなど飛島産の食材をふんだんに使った料理で海の幸を味わい、海と食のつながりを学びました。

■環境と生活を学ぶ

２日目は島内探検です。木々を観察しながら歩き海と森がとても近い距離にある島ならではの環境と生活を学びます。

講師「飛島のダムはこういう風に小さい。こういう小さいダムが飛島の中に９か所あります。飛島は川も湖もないけれど、このダムに雨水をためて使っています」

そして森を抜け児童たちがたどり着いた海岸。世界的に問題となっている海洋ごみは飛島にも押し寄せていました。

児童は海岸清掃を通してうつくしい海を守ることに思いを寄せます。

やまがた海洋塾 佐藤淳 塾長「将来子どもたちには海をどのように活用するか、きれいな海をどのように守っていくかを自分事として考える機会になって将来海を守る地域を守る人になってほしい」

その後児童は加茂水産高校の漁業実習船「鳥海丸」に乗り込み加茂水産高校の生徒から船を動かす方法や船の上での生活について学びました。

■仲間と学びを共有！

酒田港に戻ったあとは２日間の体験をキャッチコピーとイラストにまとめ、仲間と学びを共有します。

児童「海辺で出合ったヤドカリと影のところで見た魚を描きました。初めての海の生き物でわくわくしたからです」





やまがた海洋塾 佐藤淳 塾長「ワクワクする海 そのままの気持ちで大人になってもらえたらと思います。海を大事にする気持ちをずっと持ち続けてほしい」

一泊二日の体験を終え海洋塾の卒業カードを手にした児童は海を通して仲間とつながり海への思いを深めたようでした。