最低賃金の引き上げについて話し合う専門部会が鹿児島市で開かれました。国の審議会が示した目安通りに引き上げられれば県内では初めて1000円を超えることになりますが、専門家は経営側が賃上げに対応するには政府や自治体の支援が必要だと指摘します。



8日労働組合や経営者の代表などが集まり最低賃金について話し合う専門部会が開かれました。現在の県内の最低賃金は953円。全国平均を102円下回っています。





県内の引き上げ額の目安は64円とされていて、目安通り引き上げられれば1017円となります。労働者側からは2024年から続く物価の高騰による負担を重視し、さらに24円高い88円の引き上げが提示されました。一方経営者側は県内で景気の回復の見通しが立っていないとして厳しい見方を示し、結論は次回に持ち越されました。目安通り引き上げられれば初めて1000円を上回ることになる最低賃金。経済や景気の動向に詳しい専門家は…(九州経済研究所・福留一郎経済調査部長)「受け取る側としては昨今の物価上昇、非常にインフレで家計は厳しい状況。最低賃金の上げは歓迎する」ただ、最低賃金が上がれば年収の壁を意識するパートやアルバイトなどが労働時間を減らす恐れもあり、企業側は人手不足が懸念されるといいます。(九州経済研究所・福留一郎経済調査部長)「年収の壁を意識して働いていらっしゃる方はそこに収まるようにするには労働時間を短くしないといけない。企業側としては今はただでさえ人手不足困っている。そこでさらに労働時間を短くしたいと働き手の方から言われると人手不足に拍車がかかってしまう」政府や自治体はスピード感を持って、賃上げに向けた環境を整えることが必要だと指摘します。(九州経済研究所・福留一郎経済調査部長)「例えば賃上げ税制とかあるいは補助金。賃上げできる環境というのを整えていくということがますます求められるそれができないと企業にとっては厳しくなる。環境を整えるというのがやっぱり政府行政に求められる」審議会は、8月下旬には鹿児島労働局への引き上げ額の答申を目指していて、10月には新しい最低賃金が発効される見通しです。