福岡各地では家族や友人と楽しめるイベントが開催されます。（イベントは天候等で変更、中止になる場合があります）

TOMUSHIのカブクワすごいぞ！

カブトムシ・クワガタムシを見て触れて学べる。ジオラマ標本の展示販売、はずれなしの昆虫くじもある。

日時:8月17日(日)まで

場所:大丸福岡天神店 パサージュ広場

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/55912/

HANKYU こどもカレッジ

ものづくりやお仕事、学び、家族で楽しめる約70種類のコースから、自由に選んで体験できる。

日時:8月12日(火)まで

場所:博多阪急各階

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/55793/

はかた夏まつり2025

かき氷やアルコールなどの屋台や、ヨーヨー釣りなどの縁日が登場。やぐらを中心として踊る盆踊りやアーティストのライブも楽しめる。

日時:8月17日(日)まで

場所:JR博多駅前広場

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/55753/

ららぽーと福岡「ばり！アイスフェスタ2025」

ソフトクリームやジェラートなど13店舗が登場。好きなフレーバーでカスタムアイスを楽しめる店舗も。

日時:8月8日(金) 〜 12日(火)

場所:ららぽーと福岡（福岡市博多区）

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/56064/

ラーメンスタジアムありがとうキャンペーン

23年間の感謝を込めたキャンペーンで、各店が期間中限定の「スーパーラーメン」を提供する。1000円引き券が当たるスタンプラリーやラースタくじもある。

日時:8月31日(日)まで

場所:キャナルシティ博多 ラーメンスタジアム

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/55876/

このほかにも、福岡のイベント情報が盛りだくさん！

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/