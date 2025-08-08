福岡のラースタありがとうキャンペーン、博多駅前で夏祭り【今週末のおすすめ福岡イベント】
福岡各地では家族や友人と楽しめるイベントが開催されます。（イベントは天候等で変更、中止になる場合があります）
TOMUSHIのカブクワすごいぞ！
カブトムシ・クワガタムシを見て触れて学べる。ジオラマ標本の展示販売、はずれなしの昆虫くじもある。
日時:8月17日(日)まで
場所:大丸福岡天神店 パサージュ広場
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/55912/
HANKYU こどもカレッジ
ものづくりやお仕事、学び、家族で楽しめる約70種類のコースから、自由に選んで体験できる。
日時:8月12日(火)まで
場所:博多阪急各階
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/55793/
はかた夏まつり2025
かき氷やアルコールなどの屋台や、ヨーヨー釣りなどの縁日が登場。やぐらを中心として踊る盆踊りやアーティストのライブも楽しめる。
日時:8月17日(日)まで
場所:JR博多駅前広場
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/55753/
ららぽーと福岡「ばり！アイスフェスタ2025」
ソフトクリームやジェラートなど13店舗が登場。好きなフレーバーでカスタムアイスを楽しめる店舗も。
日時:8月8日(金) 〜 12日(火)
場所:ららぽーと福岡（福岡市博多区）
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/56064/
ラーメンスタジアムありがとうキャンペーン
23年間の感謝を込めたキャンペーンで、各店が期間中限定の「スーパーラーメン」を提供する。1000円引き券が当たるスタンプラリーやラースタくじもある。
日時:8月31日(日)まで
場所:キャナルシティ博多 ラーメンスタジアム
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/55876/
このほかにも、福岡のイベント情報が盛りだくさん！
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/