大雨の影響により各地で被害が起きています。姶良市では土砂崩れで住宅が倒壊し、現在も女性1人が取り残されている可能性が高いということです。現場から中継です。



（記者）

鹿児島県姶良市からお伝えします。私の後ろには、土砂に埋もれて倒壊した住宅が見えますが、この家に住む女性1人（30代後半）と連絡が取れていないということです。警察と消防があさから捜索活動を続けています。





警察と消防によりますと、８日午前4時45分ごろ、「自宅の裏山が崩れ土砂で家が倒れ中に閉じ込められている」と通報がありました。この家には両親と娘2人の家族4人が住んでいて、父はは外出中、家の中にいた母と妹（30代）は消防が救助し病院に搬送。しかし、30代後半の姉1人とは現在連絡が取れておらず、警察と消防が救助活動を続けています。近くに住む人の話によると、以前にも土砂崩れが起きたこともあるという話でした。今回土砂崩れに巻き込まれたのは住宅1棟と倉庫など計3棟です。捜索活動は、警察犬を使ったり、屋根の上からのぞき込んだりがれきを撤去するなどの活動をしています。8日は午後5時に一旦、捜索活動は中断されました。姉が家屋倒壊に巻き込まれた可能性が高いとみて9日も朝9時前ごろから再開するということです。