これからの気象情報です。

9日(土)は、変わりやすい天気で局地的に激しい雨が降りそうです。



◆警報・注意報

現在、村上市に【土砂災害警戒情報】が発表されています。

また、村上市・新発田市・胎内市に大雨警報が出ているほか、洪水注意報・雷注意報・大雨注意報が出ている地域があります。



◆8日(金)の天気

・上越地方

晴れる時間が長くなりますが、夕方以降は局地的に激しい雷雨がありそうです。最高気温は32℃前後で、8日(金)より3℃くらい高いでしょう。



・中越地方

沿岸部はおおむね晴れて8日(金)より暑さが増すでしょう。一方、山沿いでは夕方から雷を伴い激しい雨の降るところがありそうです。



・長岡市と三条市周辺

朝から日差しが強いでしょう。ただ、午後は急な強い雨や落雷に注意が必要です。また、朝は涼しいものの、日中は猛暑日に迫る暑さになるでしょう。



・下越：新潟市周辺と佐渡

佐渡市は、明け方まで雷雨のところがありますが、その後は日差しが届くでしょう。下越は夕方以降、山沿いを中心に激しい雷雨のところがありそうです。



・下越：村上市から聖篭町

夕方以降は、局地的に激しい雨や雷雨になるでしょう。すでに地盤が緩んでいるところがありますので、引き続き土砂災害に注意・警戒が必要です。





◆風と波

風は比較的穏やかでしょう。波の高さは、上・中越で1m、下越・佐渡ではじめ1.5mの予想です。



◆週間予報

向こう一週間は、曇りや雨のスッキリしない天気が続くでしょう。とくに、11日(月)と12日(火)は雨の降り方が強まり、警報級の大雨になる可能性があります。



◆9日(土)の北信越の天気

北陸3県は、おおむね晴れるでしょう。一方、長野県は午後は所々でにわか雨がありそうです。最高気温は33℃前後の予想です。



県内は、週明けは再び大雨の可能性があります。最新の気象情報に注意をしてください。