「外来種を防げ」“地球上最悪の侵略的植物”と木を食い荒らす“やっかいもの”　対策本部会議を設置

“地球上最悪の植物”の拡大を受け対策本部会議を設置です。



（兵庫県 斎藤元彦知事）「広がりが懸念される特定外来生物が顕著になってきていますので、この機会に全庁的に対応をしっかりやっていく」



８月８日、兵庫県が設置した「特定外来生物対策本部」。県内で分布が拡大している特定外来生物の「ナガエツルノゲイトウ」と「クビアカツヤカミキリ」の２種類に対して、対策が強化されます。





南米由来のナガエツルノゲイトウは、尼崎市で発見されて以降、県内１６の市と町に拡大。除去しても茎や根の一部が残っているとすぐ繁殖を始めるため「地球上最悪の侵略的植物」と呼ばれています。住民らも対応に頭を痛めていて…（ため池の管理人）「せっかく２年かけて遮光して死滅させたのにまた生えてきた。除去するには手のかかる憎たらしい植物です」そしてクビアカツヤカミキリもサクラやモモなどの木を食い荒らし枯れさせてしまうやっかいものでわずか３年で県内９つの市に拡大しました。本部長を務める斎藤知事も危機感を露わにします。（兵庫県 斎藤元彦知事）「防除対策をおこなっているがなかなか追いついていない。抜本的な対応がこれから急務」会議では分布状況の共有のほか、発見した際、２次元コードを読み取って通報する方法の確認などが行われ、今後、専門家を派遣して駆除の指導と人材の育成なども検討するとしています。