「そろばん」の全国大会に挑むのは最年少“６歳”の女の子！？３分半の制限時間内で何問解けたかを競う…最大１２桁の計算も

６歳の天才そろばん少女が最年少で全国に挑みます。



京都でひらかれたそろばん日本一を決める全国大会。子どもから大人まで約７００人が同じ問題で競います。そこに、ひときわ小さな女の子の姿がありました。小学校１年生の井手尾風花ちゃん（６）。この大会最年少の出場者です。



風花ちゃんは、大阪のそろばん教室に通っています。まわりの生徒は、小学校高学年や中学生。小学校１年生というと、足し算や引き算をようやく習いだす年齢ですが、６桁の計算もお手の物です。





風花ちゃんがそろばんを習いはじめたのは４歳のとき。先にそろばんを習っていた３学年上の姉、咲花ちゃん（１０）を見て、自分もやりたいと言ったのがきっかけでした。お母さんもそろばん経験者。制限時間内で何問解けるか、家族３人で勝負してみると…結果は、風花ちゃんが１１問、母・真衣さんが９問、咲花ちゃんが１２問でした。今ではお姉ちゃんが一番のライバル。全国大会も一緒に出場します。（母・真衣さん）「怖いものなしなので、風花らしく楽しくやってもらったらなと思います」そして迎えた８月８日の大会当日。３分半の制限時間内で何問解けたかを競い合います。全国大会とだけあって難易度も高く、最大１２桁の計算も。風花ちゃん、真剣な表情でそろばんを弾きます。結果は入賞には届きませんでしたが、初の全国大会、一生懸命頑張りました。お母さんからは、とっておきのご褒美が。（母・真衣さん）「何食べに行くんやった？」（風花ちゃん）「やきにく！」風花ちゃんの挑戦はまだまだ始まったばかりです。