「万が一への備え」か「経済活動」か　南海トラフ地震「臨時情報」めぐり“海水浴場運営などは通常通り行うことが望ましい”　国の新ガイドラインに戸惑いの声

初めて「南海トラフ地震臨時情報」が発表されてから１年。国の新たなガイドラインに戸惑いの声も。



１年前の８月８日、宮崎県の日向灘で地震が発生。気象庁は、南海トラフ地震の発生の可能性が平常時より高まったとして、初めて「巨大地震注意」の臨時情報を発表しました。これを受け和歌山県白浜町は海水浴場を閉鎖するなどしましたが、７日、内閣府が発表した「臨時情報」の新たなガイドラインでは、海水浴場運営を含むイベントなどは通常通り行うことが望ましいとしました。





これに白浜町の町長は…（和歌山・白浜町 大江康弘町長）「ふざけるなと。１年考えて、そんなレベルのことしか言えんのかと。（南海トラフ地震が起きたら）国が白浜町に責任取ってくれるのかというと、無責任ですよ」観光客の命を守るため、今後も「海水浴場を閉鎖する」と明言しています。一方、去年の臨時情報は経済的な影響も大きく、白浜町のホテルなどの損失は５億円を超えました。（「紀州・白浜温泉むさし」女将 沼田弘美さん）「私たち観光関係者としては、（海水浴場の）閉鎖ではなくて他に何か方法はないのか対策を考えていただければと思います。津波注意報や警報と（臨時情報の）『巨大地震注意』という地震が起こり得るかもしれないという（情報で）段階の違う対策を打ち出していただきたい」去年「特急くろしお」の一部区間を運休にするなどしたＪＲ西日本はガイドライン改訂を受けて、改めて対応を検討するとしています。初の「臨時情報」発表から１年。「万が一への備え」と経済活動の両立は、道半ばです。