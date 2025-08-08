ホームセンター「ムサシ」などを運営するアークランズがこの秋、イトーヨーカドー丸大新潟店の跡地にスーパー『ロピア』をオープンさせると発表しました。



イトーヨーカドー丸大新潟店の跡地には2025年3月『ロピア』を展開するOICグループが商業施設CiiNA CiiNA(シーナシーナ)をオープンさせました。そのテナントの1つとして。この秋に『ロピア マルダイ新潟店』がオープンする予定で、丸大の従業員と雇用契約を結んだということです。



■70代

「イトーヨーカドーがなくなったので、(ロピアができると)便利になるんじゃないかなと思います。」



■50代

「お惣菜がおいしいのがあるといいですね。」



アークランズは2025年5月、新潟市中央区のスーパーセンタームサシに「ロピア」の県内1号店をオープンさせていて、丸大の跡地に入るロピアもフランチャイズで運営します。