建設アスベストをめぐる訴訟で和解が成立　全国では終わっていない訴訟も…原告は早期解決を求める「まだまだ納得した答えではない」

建設アスベストをめぐり、当時の作業員ら１１５人に対し１２億円あまりの和解が成立です。



８月８日、建設アスベストをめぐる訴訟で新たに１２の建材メーカーと原告ら１１５人との間で和解が成立しました。原告らにとって長きにわたる闘いでした。



「肺がんと言われて丸２５年。これからもみんなで頑張っていきたい」



こう話したのは、滋賀県に住む元配管工の仲川弘さん（７９）。下請け業者として大手化学メーカーの工場で勤務し、配管の取り付けや取り外し作業などでアスベストを含む保温材などを扱いました。





当時その危険性を知りませんでしたが、２００１年、５５歳の時、肺がんと診断。それ以来、抗がん剤治療や手術などをして進行を抑えています。（原告 仲川弘さん）「５月の終わりに手術をして、それから放射線。放射線２５回受けました。それから２年ほどして再発」仲川さんら原告は、２０１６年に「肺がんの原因はアスベストを吸い込んだからだ」などとしてメーカー１２社などを相手取り提訴。おととし、大阪地裁は１２社に約９億４０００万円の賠償を命じましたが、双方が控訴していました。今年２月からは大阪高裁が和解案を提示し協議をすすめていて、８日和解が成立。建材メーカー１２社が元作業員や遺族など原告１１５人に対し、約１２億５千万円の解決金を支払うことに加え、被害者に対し謝罪することが盛り込まれました。一方、仲川さんは会見で、全国ではまだ終わっていない訴訟もあるとして早期の解決を求めました。（原告 仲川弘さん）「（今回の和解は）まだまだ納得した答えではないと思います。私は認められた。屋外で作業している人も同じようにアスベストを吸っている、なぜ認められないのかというのがものすごく疑問なんです。アスベストに対して、もっと国も真剣に考えてほしい」７日、東京高裁でも４００人の原告に約５２億円を支払う大規模な和解が成立。今後、全国の他の訴訟に影響する可能性があります。