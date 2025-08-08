嵐、5人そろった動画をSNSで一般公開 二宮和也の誕生日パーティーの模様を“おすそわけ”
5人組グループ・嵐が8日、公式X・インスタグラムを更新。ひさびさに5人そろったファンクラブ限定動画の一部が一般公開された。5月の再始動以来、公式SNSで最新の動画が投稿されるのは初めてとなった。
【動画あり】ファン感動！二宮「昼から嵐発動」「やはり5人は良い」
「先日、始動したファンクラブ限定の新たな動画コンテンツ『嵐 Movie』その様子の一部を皆さんにおすそわけ！」として、二宮和也の42歳の誕生日パーティーの模様を公開。「みなさんこんにちは、嵐です！」とクラッカーを鳴らしたり、テーブルを囲んで、談笑したり最後は「おめでとう！」と乾杯するなど変わらぬ仲良しぶりが30秒にわたって映し出された。
これにファンからは「嵐5人が揃っているのみられて幸せ」「5人でいる嵐が大好きなの！！！！」「また5人の笑顔が見られて本当に本当に嬉しかった」「嵐5人が見られて本当に幸せです」「やっぱりこれが嵐」「何度でも見れます」と感激の声が相次いでいる。
【動画あり】ファン感動！二宮「昼から嵐発動」「やはり5人は良い」
「先日、始動したファンクラブ限定の新たな動画コンテンツ『嵐 Movie』その様子の一部を皆さんにおすそわけ！」として、二宮和也の42歳の誕生日パーティーの模様を公開。「みなさんこんにちは、嵐です！」とクラッカーを鳴らしたり、テーブルを囲んで、談笑したり最後は「おめでとう！」と乾杯するなど変わらぬ仲良しぶりが30秒にわたって映し出された。
これにファンからは「嵐5人が揃っているのみられて幸せ」「5人でいる嵐が大好きなの！！！！」「また5人の笑顔が見られて本当に本当に嬉しかった」「嵐5人が見られて本当に幸せです」「やっぱりこれが嵐」「何度でも見れます」と感激の声が相次いでいる。