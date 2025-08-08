◇卓球・WTTチャンピオンズ横浜第2日（2025年8月8日 横浜BUNTAI ）

女子シングルス1回戦が行われ、世界6位の張本美和(木下グループ)は同17位で2024年パリ五輪の混合ダブルス、女子団体の銅メダリスト、シン・ユビン(韓国）と対戦。実力者との初戦はフルゲームまでもつれ込む展開となったが、2回戦進出を決めた。

第1ゲームはネット、オーバーなどのミスが目立った相手に対し、張本は完璧な試合運び。10―3でゲームポイントを握ると、最後は強打に相手が対応できず、第1ゲームを先取した。

第2ゲームは3―4からサービスエースで同点に追いつくと、続く長いラリーを制してガッツポーズ。デュースにもつれ込む展開となった。13―14となったところで、相手選手のレシーブがネットイン。不運な形でこのゲームを奪われた。

第3ゲームは得意のバックドライブを主軸に攻め込み、最後は張本の強打を相手が返せず、このゲームを取り返した。第4ゲームは終盤にミスが続いて落としたものの、第5ゲームは序盤からポイントを重ねるなど圧倒し、勝利をもぎ取った。貫禄を示した張本に、会場には大きな拍手と歓声が響いた。

2回戦では世界ランク13位の早田ひな(日本生命)と対戦する。

試合後のコート上インタビューでは「簡単な試合は一つもないので、今日もしっかり準備ができたので、そのおかげで第5ゲームも自分のプレーを心がけてやれた」と激闘を振り返っていた。