¡Ú¾®ÁÒ¶¥ÎØ¡¦£Ç·µÈ²¬Ì¿¿¥«¥Ã¥×ÁèÃ¥Àï¡ÛÎÓ·Ä¼¡Ïº¡¡½éÀïÆ¨¤²ÀÚ¤êàÄ¹¤¤£´Æü´Öá²óÈò¡ÖµÓ¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡×
¡¡¾®ÁÒ¶¥ÎØ¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¶¨»¿£Ç·¡ÖÂè£±£¹²óµÈ²¬Ì¿¿¥«¥Ã¥×ÁèÃ¥Àï¡×¤¬£¸Æü¡¢³«Ëë¤·¤¿¡£°ì¼¡Í½Áª£±£°£Ò¤Ç¤ÏÎÓ·Ä¼¡Ïº¡Ê£²£¸¡áÊ¡²¬¡Ë¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡¤Á¡£µ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Þ¤ëÃÏ¸µ£Ç·¤Ç¤Þ¤º¤Ï¹¬Àè¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀïÁ°¤Ë¤Ï¸å²ù¤Î¤Ê¤¤Áö¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ÇÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î½éÀï¤ÏÀµ¹¶Ë¡¤òà¼è¤é¤µ¤ì¤ëá·Á¤«¤é£·ÈÖ¼ê¤Þ¤Ç²¼¤²¤ë¤È¡¢ÂÇ¾â²á¤®¤«¤é´¬¤ÊÖ¤·³«»Ï¡£ºÇ½ª£±³Ñ¤Ç¤ÏÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡ÖÁ°¼õ¤±¤Ï·ù¤Ç¤·¤¿¡Ä¡£¡Ê»Å³Ý¤±¤Æ¤«¤é¤Ï¡Ë¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¹Ô¤±¤¿¤·¡¢¥Û¡¼¥à²á¤®¤Ë¤ÏÁ°¤ò±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£»Ä¤êÈ¾¼þ¤Ï¥¹¥«¥¹¥«¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ï¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡£»Å¾å¤¬¤ê¤ÏËüÁ´¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤é¤·¤á¤¿¡£
¡¡ËèÇ¯¡¢¶¥ÎØº×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¾®ÁÒ¤Ç¤Ï¡¢µÇ°³«ºÅ¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Çº£²ó¤Ïµ©Í¤Ê£Ç·¤È¤¢¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ï·ù¤Ç¤âÆþ¤ë¤È¤³¤í¡£¡ÖµÓ¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤È»×¤¤ÀÚ¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¤¹¤Í¡×¡£»×¤¤¤ÏÇ®¤¯¡¢µ¤»ý¤Á¤ÏÆ¬¤ÏÎäÀÅ¤Ë¡½¡½¡£¤½¤ì¤¬£²ÆüÌÜ°Ê¹ß¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤À¡£
¡¡½éÆü¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤Ç°ÂÅÈ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ö½éÆü¤ò±Û¤¨¤Æ¡Ê¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¡Ë¤ª¤«¤Ê¤¤¤ÈÄ¹¤¤£´Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¡£¤â¤Á¤í¤óº£²ó¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¾å¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÇÁö¤ë¤³¤È¡££²ÆüÌÜ¡Ê£¹Æü¡Ë¤ÎÆó¼¡Í½Áª£±£°£Ò¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â½à·èÀÚÉä¤ò¤â¤®¼è¤ë¡£