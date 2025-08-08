大阪出身の3人組ロックバンド・バウンダリーが、このたび、ラジオ番組に出演。7月23日（水）にリリースしたセカンドフルアルバム『ミラクル』や、同アルバムを引っさげて開催するライブツアーへの思いを語った。

写真左から、3人組ロックバンド・バウンダリーのアオキ（ベース＆コーラス）、さくら（ドラム＆コーラス）、中道ゆき（ボーカル＆ギター）

2013年、当時高校1年生だった同級生で結成したバウンダリー。2015年から、現在のメンバー、中道ゆき（ボーカル＆ギター）、さくら（ドラム＆コーラス）、アオキ（ベース＆コーラス）で活動している。





2023年7月リリースのファーストフルアルバム『あしあと』は、タワーレコード「タワレコメン」、HMV「エイチオシ」のW受賞を獲得するなど、活躍の場を広げてきた。

バンド名のバウンダリーは、「濁音からはじまるバンド名にしたいと思い、英語辞書をパッと開いたページから選んでつけた」のだとか。

番組パーソナリティーでシンガーソングライターの近藤夏子も高校生のときにバンドを組んでおり、バウンダリーと同じように「辞書を開いたページにあった言葉を組み合わせてバンド名を決めた」そうで、思いもよらぬ共通点からトークが盛り上がる場面もみられた。

楽曲は、ボーカルの中道ゆきが歌詞やギターのメロディを作ったうえで、さくらとアオキに曲全体のイメージを渡し、パートはそれぞれで作るというスタイルで作り上げているという。



7月23日（水）にリリースしたセカンドフルアルバム『ミラクル』は「全10曲にいろんな気持ちを詰め込み、さまざまな曲調に挑戦した」そうで、女性ならではの目線でロックンロールを歌うアルバムとなっている。

セカンドフルアルバム『ミラクル』

リード曲『沼。』は、推しに“沼る”様子を、弾けるようなポップな表現で描いている。推しに対するあふれる思いを表現するように「ひとつの音に歌詞を詰め込んだ」とのことで、早口言葉のような速いテンポの楽曲は新たな挑戦だとか。メンバーからは、「レコーディングではたくさん噛んでしまった」というエピソードも飛び出した。



楽曲については、「“推し”がいる人もいない人も、日々を楽しくしてくれる存在に対しての『好き』という気持ちを重ねて楽しんでもらいたい」と話した。



※ラジオ関西『Clip月曜日』7月21日放送回より