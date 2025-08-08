能登半島地震で被害を受け、約1年7か月ぶりに営業を再開する旅館が、石川県七尾市の和倉温泉にあります。元通り以上の旅館を目指して、準備を進める姿を追いました。

今月5日、七尾市和倉温泉の旅館「はまづる」では、週末の営業再開に向けて急ピッチで準備が進められていました。



地震で大きな被害を受けたのが大浴場です。

和倉温泉はまづる・高城 一博 専務：

「震災の時に、この面というのが全部ガラスだったんです」





地震直後の大浴場は窓ガラスが割れてしまい、温泉も出なくなりました。温泉が出るまでに、約半年。

「きた！」「出ました！」



日々、大きな被害を受けた旅館の修繕を進めてきました。



和倉温泉はまづる・高城 一博 専務：

「お湯が出たおかげで、少し前向きにやろうかなというふうになりましたね。あれからずっと修繕と修理を繰り返して、今までようやくかかって」

新しい大浴場は、安全面を考えて窓側を壁にし、はばたく鶴のイラストと元禄絵巻をイメージした昔ながらの温泉地が描かれています。



和倉温泉はまづる・高城 一博 専務：

「”はまづる”なんで。鶴をはばたくような姿をパーッと付けて。やはり震災の影響とそれから物価高の影響で、料金は少し上げざるを得ないので、なんとか少し上げさせてもらう分、お客さんに楽しんでもらえることを増やそうかなと思って、いろいろ考えて」



お客さんに楽しんでもらえる旅館へ。

新たなはまづるは、館内に入れば飲み放題のオールインクルーシブを取り入れたり、元通り以上の宿になるよう随所に工夫を凝らしました。



和倉温泉には20の旅館がありますが、一般客を受け入れを再開しているのは5軒のみ。

はまづるが6軒目です。



和倉温泉はまづる・高城 一博 専務：

「やっぱり(旅館が)1軒の温泉地ではなくて、20軒なら20軒の旅館がともに手をつなぎ合うというか、うちの旅館もあそこの旅館もいいですよとか、あそこのお風呂もいいですよとか、横にもめぐっていくというか、波及するような温泉地にしたいですね」

地震から1年7か月。



9日に営業を再開するはまづる。



奥能登への玄関口となる和倉温泉は、復旧から復興へ少しずつ歩みを進めています。