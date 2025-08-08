噂の地雷系女子高生が隣の席に！ チラ見したらガン見してきて…怒らせたかも!?／地雷なんですか？地原さん
『地雷なんですか？地原さん』（りょん/GANMA!）第1回【全5回】
この記事の画像を見る
新学期、隣の席になったのは、地雷系と噂の女子高生・地原舞。噂通り、見た目は地雷系そのもので、醸し出す雰囲気もどことなく危険。でも話してみると面白いところが多くて、予想に反してどこか天然でポンコツ系!? 距離感が無茶苦茶で予想外の行動も多いけれど、隣の席の男子と仲良くなろうと行動する姿が可愛い！ 危険人物として噂されていた地雷系女子と隣り合わせのドキドキスクールコメディ『地雷なんですか？地原さん』をお楽しみください！
この記事の画像を見る
新学期、隣の席になったのは、地雷系と噂の女子高生・地原舞。噂通り、見た目は地雷系そのもので、醸し出す雰囲気もどことなく危険。でも話してみると面白いところが多くて、予想に反してどこか天然でポンコツ系!? 距離感が無茶苦茶で予想外の行動も多いけれど、隣の席の男子と仲良くなろうと行動する姿が可愛い！ 危険人物として噂されていた地雷系女子と隣り合わせのドキドキスクールコメディ『地雷なんですか？地原さん』をお楽しみください！