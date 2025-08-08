【2025年8月公開】映画の原作小説・マンガ一覧【Amazon Kindle】『近畿地方のある場所について』など
いよいよ夏本番、8月も話題の夏映画が続々公開！Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では、8月に公開される映画の原作小説・マンガのラインナップも充実している。作品によってはおトクに楽しめるチャンスもあるので、ぜひ劇場で見る前に原作を読んで一足先に作品の世界を楽しんでみてはいかがだろうか。本記事では、この夏に読みたい8月公開映画の原作一覧をご紹介！注目の映画化作品をお供に夏の読書を楽しもう！
この記事の画像を見る
■話題沸騰中のホラー小説が映画化！全ての謎がある場所へと繋がっていく禁忌の物語
情報をお持ちの方はご連絡ください
近畿地方のある場所にまつわる怪談を集めるうちに、恐ろしい事実が浮かび上がってきました。
■今夏も恒例の映画化！愛され続けるしんのすけ一家のドタバタ日常コメディー
“嵐を呼ぶ幼稚園児”、野原しんのすけ！あのおバカは永遠に止まらない!?お買い物好きの母ちゃん、ハイレグ＆女子大生に弱い父ちゃん、幼稚園には風間くんやネネちゃん、激バトルが続く吉永＆松坂先生もいて、毎日が大騒動！嵐を呼びっぱなしの幼稚園児、しんちゃんの活躍ぶりをご覧ください！
■SNSで人気の癒し系マンガが映画化！子ザメちゃんと人間の日常を描くほのぼのショートコミック
ちょっと懐かしい匂いのする八魚町で子ザメちゃんの小さな大冒険が始まる!夏の日のサイダーにチューチューアイス、ラジオ体操にお祭りの屋台、そしてお友達とのとっておきの場所。子ザメちゃんの目に映る世界はこんなにもキラキラ輝いている――!
■福本莉子×八木勇征W主演で実写化！片想い中の幼なじみは人気芸能人で…近くて遠い青春ラブストーリー
今話題の若手俳優・スバルこと柊木 昴と幼なじみの女子高生・千明は、小さいころから昴に片想い中。 だけど、どんどん人気が出て遠い存在になる昴を前にこの恋をあきらめたいと思う日々。でも、近すぎる距離感がそうさせてくれなくて…!!?
■日本初・劇場アニメ化！少女の不思議な冒険を描いた世界中で愛される傑作ファンタジー
ある昼下がりのこと、チョッキを着た白ウサギを追いかけて大きな穴にとびこむとそこには……。
アリスがたどる奇妙で不思議な冒険の物語は、作者キャロルが幼い三姉妹と出かけたピクニックで、次女のアリス・リデルにせがまれて即興的に作ったお話でした。1865年にイギリスで刊行されてから、世界中で読み継がれる傑作ファンタジー。
■ベルリン国際映画祭で特別表彰を獲得！とある海辺の町で物語がリンクする少し不思議な群像劇
漫画界の風来坊詩人が贈る、不思議に優しく切ない、「あの夏」の点景集。ささやかなファンタジーと胸締めつける思いに溢れる、ある町の点景集、夏の記憶。
■短編「あの夏」がアニメ映画化。リアルな葛藤や過去の記憶を描く第51回韓国日報文学賞受賞作
二度と会えなくなった友人、傷つき傷つけた恋人との別れ、弱きものにむけられた暴力……。誰も傷つけたりしないと信じていた。苦痛を与える人になりたくなかった。……だけど、あの頃の私は、まだ何も分かっていなかった。あのとき言葉にできなかった想いがさまざまにあふれ出る。もし時間を戻せるなら、あの瞬間に……。
韓国文学の〈新しい魅力〉チェ・ウニョン、待望の最新短編集。
■話題沸騰中のホラー小説が映画化！全ての謎がある場所へと繋がっていく禁忌の物語
情報をお持ちの方はご連絡ください
近畿地方のある場所にまつわる怪談を集めるうちに、恐ろしい事実が浮かび上がってきました。
■今夏も恒例の映画化！愛され続けるしんのすけ一家のドタバタ日常コメディー
“嵐を呼ぶ幼稚園児”、野原しんのすけ！あのおバカは永遠に止まらない!?お買い物好きの母ちゃん、ハイレグ＆女子大生に弱い父ちゃん、幼稚園には風間くんやネネちゃん、激バトルが続く吉永＆松坂先生もいて、毎日が大騒動！嵐を呼びっぱなしの幼稚園児、しんちゃんの活躍ぶりをご覧ください！
■SNSで人気の癒し系マンガが映画化！子ザメちゃんと人間の日常を描くほのぼのショートコミック
ちょっと懐かしい匂いのする八魚町で子ザメちゃんの小さな大冒険が始まる!夏の日のサイダーにチューチューアイス、ラジオ体操にお祭りの屋台、そしてお友達とのとっておきの場所。子ザメちゃんの目に映る世界はこんなにもキラキラ輝いている――!
■福本莉子×八木勇征W主演で実写化！片想い中の幼なじみは人気芸能人で…近くて遠い青春ラブストーリー
今話題の若手俳優・スバルこと柊木 昴と幼なじみの女子高生・千明は、小さいころから昴に片想い中。 だけど、どんどん人気が出て遠い存在になる昴を前にこの恋をあきらめたいと思う日々。でも、近すぎる距離感がそうさせてくれなくて…!!?
■日本初・劇場アニメ化！少女の不思議な冒険を描いた世界中で愛される傑作ファンタジー
ある昼下がりのこと、チョッキを着た白ウサギを追いかけて大きな穴にとびこむとそこには……。
アリスがたどる奇妙で不思議な冒険の物語は、作者キャロルが幼い三姉妹と出かけたピクニックで、次女のアリス・リデルにせがまれて即興的に作ったお話でした。1865年にイギリスで刊行されてから、世界中で読み継がれる傑作ファンタジー。
■ベルリン国際映画祭で特別表彰を獲得！とある海辺の町で物語がリンクする少し不思議な群像劇
漫画界の風来坊詩人が贈る、不思議に優しく切ない、「あの夏」の点景集。ささやかなファンタジーと胸締めつける思いに溢れる、ある町の点景集、夏の記憶。
■短編「あの夏」がアニメ映画化。リアルな葛藤や過去の記憶を描く第51回韓国日報文学賞受賞作
二度と会えなくなった友人、傷つき傷つけた恋人との別れ、弱きものにむけられた暴力……。誰も傷つけたりしないと信じていた。苦痛を与える人になりたくなかった。……だけど、あの頃の私は、まだ何も分かっていなかった。あのとき言葉にできなかった想いがさまざまにあふれ出る。もし時間を戻せるなら、あの瞬間に……。
韓国文学の〈新しい魅力〉チェ・ウニョン、待望の最新短編集。