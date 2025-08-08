納言・薄幸、活動再開を発表「医師の判断により」 体調不良で7月に検査入院
お笑いコンビ・納言の薄幸（32）が9日から、活動を再開すると発表した。8日、所属事務所の太田プロダクションが明らかにした。
【写真】芸人の絆！入院中の薄幸の様子を伝えていたメイプル超合金の安藤なつ
事務所公式サイトには「納言・薄幸 活動再開のお知らせ」との文書が掲載され、「体調面の不調による検査入院のため一時活動を休止しておりました、納言・薄幸（すすき みゆき）につきまして、医師の判断により、８月９日（土）より活動を再開させていただくこととなりましたので、ご報告申し上げます」と報告した。
薄幸（すすき・みゆき）は1993年1月24日生まれ、千葉県出身。A型。2017年1月に安部紀克とお笑いコンビ・納言を結成した。
25年7月29日には体調不良のため検査入院し、一定期間休養すると発表していた。
