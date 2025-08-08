ニューデイズで買える！ファン歓喜の「駅ナカジュース」が缶で登場。桃果汁100%、贅沢すぎる味わいを飲んでみた。

夏になるとJR東日本の駅ナカに現れる風物詩的ドリンク「福島あかつき もも」を知っていますか？

2011年の初登場以降、これまで第7弾にわたって登場している人気のペットボトル飲料です。

JR東日本エキナカ自販機を中心に展開する飲料総合ブランドacure＜アキュア＞の公式Xは今年6月、原料や製造コスト等の上昇、設備環境の確保が難しい現状から、ペットボトルでの発売を見送ることを発表。

販売を心待ちにしていたファンからは「夏を乗り切れるきがしない」「高くてもいいから売ってほしい」「毎年の楽しみが」「復活を心待ちにしています」と、多くの反応がありました。

そんなファンからの願いが届いたのか、8月5日から数量限定で缶飲料として販売がスタートしたのです......！

最高級の桃のうまみが濃縮

記者が向かったのは、都内にあるNewDays。冷たいドリンクが入った冷蔵ケースに並んでいました。「新発売！」のポップが目印です。

大きく描かれた桃のイラストに、ゴールドの文字が輝いている......！ 160ℊと小ぶりではありますが、高級感のあるパッケージに思わずにっこり。

「福島あかつき もも」は、果汁100％のももジュース。桃以外には酸化防止剤（ビタミンC）しか入れていないため、福島県産の桃の美味しさをストレートに味わえます。

グラスに注いで分かる果実そのものの濃い色味に、濃厚な味わいの予感......！

ほんのり感じる程度の芳醇な香りは、ストレートジュースだからこそ。嘘のない自然な果実の香りです。

ドキドキしながら、いざ実飲。ジュワッと弾けるような、濃厚で優しい甘みの奥に待っていたのは、程よい渋みと酸味。柔らかく熟した桃を食べたときと同じ感動が待っていたのです......！

最後に残る心地よい渋みを感じた瞬間、本物のジュースと出会ってしまった......と衝撃が走ります。

サラッと飲みやすいのに、舌の上で感じる程よいとろみとベールをまとったようなやわらかな口当たり。ベストな状態の桃を余すことなく絞ったような高級感を、味と香り、舌触りからも感じました。

ペットボトルからスチール缶に変わったことで、中はキンキンに冷えており、厳しい暑さにやられた体に優しく染み渡りますよ。

価格は180円。

NewDays（一部店舗を除く）以外では、東京駅に設置している、アキュア地産のみもの自販機（190円/本）でも購入できます。

アキュア公式オンラインストア（4720円/箱）は好評につき完売。次回の販売は未定です。

贅沢な気持ちで満たされるストレートジュース、桃好きのみなさんは必見です。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 梅谷りな