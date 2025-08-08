新車約2400万円！ トヨタ新「“FR”スポーツカー」が話題に！ 大型リアウイング＆440馬力超え「直6」採用のクーペに「欲しい！」の声も！ 6速MTのみの仏国の「GRスープラ ファイナルエディション＆3.0L EVO」に反響多数

約2400万円の トヨタ新「“FR”スポーツカー」登場に反響！

トヨタのフランス法人は、ピュアスポーツモデル「GRスープラ」の新たな特別仕様車として「GRスープラ ファイナルエディション」と「GRスープラ 3.0L EVO」を現地で発売したと発表しました。

これについて、ユーザーから多数の興味関心の声が寄せられています。

内装のスポーティさもイイ！

GRスープラと言えば、2026年春に生産終了になるとアナウンスされており、2025年3月には日本で特別仕様車「A90 ファイナルエディション」（1500万円・消費税込み）が発売され、話題を集めました。

2025年6月4日にフランスで発売されたファイナルエディションも、日本で発売されたモデルと同様の仕様です。

パワートレインには3リッター直列6気筒エンジンを搭載し、最高出力は従来比で101馬力アップの441馬力、最大トルクは71Nｍアップの571Nm。最高速度は275km／hに達します。

トランスミッションは6速MTのみの設定。機械式リミテッドスリップデフを組み合わせており、サスペンションの専用チューニングと相まって、より高い走行性能を実現しています。

外観はGT4レーシングカーから着想を得た空力パーツが多数採用。

マットブラックの専用鍛造ホイールやカーボン製リアスポイラー、前後フェンダーアーチに設けられたエアアウトレットなど、アグレッシブで機能的なデザインを採用しています。

インテリアには専用のレカロ製スポーツシートを標準装備。シートにはアルカンターラとカーボンファブリックを組み合わせた素材を用い、レーシングカーらしさを感じさせる高性能な仕上がりです。

また3.0L EVOは、エンジン出力は標準仕様と同様ですが、足回りなど強化されているほか、ダックテールタイプのカーボンリヤスポイラーを装着。

これにより精悍なスタイリングに磨きをかけています。なお、トランスミッションは6速MTが設定されます。

今回のGRスープラ特別仕様車の登場に「かっこいい！」「やっぱファイナルエディションかっこいいなあ」「3.0L EVOモデルめちゃくちゃいいな」「欲しい！」など多数の声が集まるなど、絶えず注目が高い様子がうかがえました。

なお、ファイナルエディションは全世界300台限定で、フランスでは限定5台が割り当てられます。

車両価格は、ファイナルエディションは14万4000ユーロ（約2400万円）、3.0L EVOモデルは7万9300ユーロ（1300万円）です。